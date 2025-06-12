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В «Интервидении» примут участие 20 стран, включая США и Китай

12 июня 2025 09:30
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В «Интервидении» примут участие 20 стран, включая США и Китай-0

В международном песенном конкурсе «Интервидение 2025» примут участие исполнители из 20 стран, включая Россию, США, Китай и Сербию. Об этом пишет ТАСС

От Сербии выступит Слободан Тркуля и группа Balkanopolis, а Россию представит Ярослав Дронов (Шаман) с песней «Прямо по сердцу».

Сам конкурс пройдет 20 сентября в Москве. Президент России Владимир Путин одобрил его проведение, а председателем оргкомитета назначен Дмитрий Чернышенко.

«Интервидение» – аналог «Евровидения», проводившегося в 1960-1980-х годах.

Фото: pixabay

# Конкурс

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