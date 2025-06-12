В «Интервидении» примут участие 20 стран, включая США и Китай

Затонувший корабль с сокровищами обнаружили неподалеку от берегов Колумбии

В 1708 году он возвращался на родину груженый южноамериканским золотом и серебром, однако так и не добрался до берега. Британцы настигли и потопили судно на Карибах, отправив вместе с ним на дно 200 тонн монет и неограненных драгоценных камней.