«Математика всегда привлекала». Большое интервью с Александром Фельдманом

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал о выборе профессии и работе учителя. Вадим Щеглов, ведущий:

Как так получилось, что в семье музыканта (ваш отец флейтист, вы профессионально занимались скрипкой, едва не поступили в консерваторию) стали математиком, учителем, педагогом?

Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:

Потому что меня математика всегда привлекала. Я не был медалистом в школе, но учился хорошо. Вадим Щеглов:

Какой предмет у вас был любимым в школе? Александр Фельдман:

Это математика, физика.

Вадим Щеглов:

Вы все-таки занимались скрипкой, играли. Почему не стали музыкантом? Александр Фельдман:

Потому что я уже видел в то время, в классе седьмом, восьмом, где я учился, что я обычный скрипач. Куда поступать? Математика. Сам себе хозяин. От самого себя зависит, как развиваться, кем стать. Я вообще не думал в школе оставаться, но так уж получилось, что довольно рано женился.

Вадим Щеглов:

Вы себя осознанно с какого времени помните? Александр Фельдман:

Я помню отдельные эпизоды военных лет. Вадим Щеглов:

Это что было? Александр Фельдман:

Я родился в 1937 году в Симферополе, в Крыму. А в 1939 году наша семья переехала в Челябинск, там нас застала война. Я помню эти военные, но не все помню, но помню, что было очень голодное время. А приехали в Минск мы еще в 1944 году, еще шла война. Потом мы жили в одной комнате в коммунальной квартире. Я окончил школу, поступил в институт, женился довольно рано. 25 лет, наверное, было. Родились дети: сын и дочка. Сейчас живу с женой, дочкой и двумя внучками.