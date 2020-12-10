«Математика всегда привлекала». Большое интервью с Александром Фельдманом
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал о выборе профессии и работе учителя.
Вадим Щеглов, ведущий:
Как так получилось, что в семье музыканта (ваш отец флейтист, вы профессионально занимались скрипкой, едва не поступили в консерваторию) стали математиком, учителем, педагогом?
Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:
Потому что меня математика всегда привлекала. Я не был медалистом в школе, но учился хорошо.
Вадим Щеглов:
Какой предмет у вас был любимым в школе?
Александр Фельдман:
Это математика, физика.
Вадим Щеглов:
Вы все-таки занимались скрипкой, играли. Почему не стали музыкантом?
Александр Фельдман:
Потому что я уже видел в то время, в классе седьмом, восьмом, где я учился, что я обычный скрипач. Куда поступать? Математика. Сам себе хозяин. От самого себя зависит, как развиваться, кем стать. Я вообще не думал в школе оставаться, но так уж получилось, что довольно рано женился.
Вадим Щеглов:
Вы себя осознанно с какого времени помните?
Александр Фельдман:
Я помню отдельные эпизоды военных лет.
Вадим Щеглов:
Это что было?
Александр Фельдман:
Я родился в 1937 году в Симферополе, в Крыму. А в 1939 году наша семья переехала в Челябинск, там нас застала война. Я помню эти военные, но не все помню, но помню, что было очень голодное время. А приехали в Минск мы еще в 1944 году, еще шла война. Потом мы жили в одной комнате в коммунальной квартире. Я окончил школу, поступил в институт, женился довольно рано. 25 лет, наверное, было. Родились дети: сын и дочка. Сейчас живу с женой, дочкой и двумя внучками.
Вадим Щеглов:
Вы окончили педагогический университет имени Максима Танка.
Александр Фельдман:
Да, раньше он назывался Горького.
Вадим Щеглов:
Да, а потом у внука Танка вели какое-то время математику. А если смотреть, как вы работали 15, 20, 30 лет назад и сейчас, что-то поменялось в вашей работе?
Александр Фельдман:
Когда я начал работать в школе, очень много готовился к урокам. На подготовку к одному уроку у меня уходило и два часа, и три часа. И так на протяжении довольно многих лет. При этом я не чувствовал себя комфортно, если не просмотрел те книги, которые у меня были. А книги я начал покупать еще в студенческие годы. Если в книжке была интересная какая-то одна страничка, я эту книжку покупал. Вот этот нелегкий труд в первые годы заложил хороший фундамент для следующих лет.
Вадим Щеглов:
Кто ваш любимый писатель сегодня? Какая книга ваша любимая?
Александр Фельдман:
Сегодня я мало что читаю. Можно сказать, почти ничего не читаю. В основном я читаю, смотрю публикации, которые есть в интернете. Они относятся к лекциям математическим. Недавно прослушал цикл передач об известном и выдающемся математике Владимире Игоревиче Арнольде. Конечно, интересуюсь новостями.
Читайте также:
«Перед сном думаю о завтрашнем уроке». Александр Фельдман ответил на несколько неожиданных вопросов
«В деньгах тоже дело». Известный математик о престиже профессии учителя
«Не вижу у себя недостатков». Чем гордится больше всего Александр Фельдман?