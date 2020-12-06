Известный математик Александр Фельдман вспоминает послевоенный Минск: «Разруха была! Мы жили в оперном театре»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал о жизни в послевоенном Минске.

Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:

Приехали в Минск мы еще в 1944 году, еще шла война. В городе Коврове под Москвой формировалась труппа оперного театра. Осенью 1944 года подали эшелон полностью, труппу привезли в Минск. Вадим Щеглов, ведущий:

Каким вы тогда помните тот Минск? Минск 1944 года. Александр Фельдман:

В 1944 году разруха большая была, мы жили в оперном театре, мы там два года прожили. Напротив отстроили коробку эту, нам там дали комнату в коммунальной квартире.

Вадим Щеглов:

Была разруха, Минск был практически разрушен. Александр Фельдман:

Жителей всего было 40-50 тысяч. А в семье у меня родители (отец и мать), сестра. Нас четверо. Вадим Щеглов:

И вы вчетвером жили в одной комнатке. Александр Фельдман:

Да.

Вадим Щеглов:

В здании оперного театра, по-моему, говорят, что там даже конюшня располагалась. Александр Фельдман:

Может быть, но там в подвале были какие-то склады. Мы, детвора, находили там бутылочки маленькие от лекарств. Мы их собирали и сдавали в аптеку. Вадим Щеглов:

А каким было это время, вы можете вспомнить, чем характеризовались те годы жизни в Минске? И почему решили остаться? Могли бы вернуться в Симферополь.