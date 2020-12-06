Известный математик Александр Фельдман вспоминает послевоенный Минск: «Разруха была! Мы жили в оперном театре»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал о жизни в послевоенном Минске.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал о жизни в послевоенном Минске.
Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:
Приехали в Минск мы еще в 1944 году, еще шла война. В городе Коврове под Москвой формировалась труппа оперного театра. Осенью 1944 года подали эшелон полностью, труппу привезли в Минск.
Вадим Щеглов, ведущий:
Каким вы тогда помните тот Минск? Минск 1944 года.
Александр Фельдман:
В 1944 году разруха большая была, мы жили в оперном театре, мы там два года прожили. Напротив отстроили коробку эту, нам там дали комнату в коммунальной квартире.
Вадим Щеглов:
Была разруха, Минск был практически разрушен.
Александр Фельдман:
Жителей всего было 40-50 тысяч. А в семье у меня родители (отец и мать), сестра. Нас четверо.
Вадим Щеглов:
И вы вчетвером жили в одной комнатке.
Александр Фельдман:
Да.
Вадим Щеглов:
В здании оперного театра, по-моему, говорят, что там даже конюшня располагалась.
Александр Фельдман:
Может быть, но там в подвале были какие-то склады. Мы, детвора, находили там бутылочки маленькие от лекарств. Мы их собирали и сдавали в аптеку.
Вадим Щеглов:
А каким было это время, вы можете вспомнить, чем характеризовались те годы жизни в Минске? И почему решили остаться? Могли бы вернуться в Симферополь.
Александр Фельдман:
Таких мыслей не было, жизнь как-то шла сама собой. Появились друзья, школьные друзья, с которыми я дружил постоянно. Часто я ходил на концерты симфонические в филармонию. Когда я там бывал, я всегда видел преподавателя пединститута. Это был профессор, доктор физико-математических наук Мышкис Анатолий Дмитриевич, ему было в те времена 28 лет. Мне это очень импонировало, что он молодой и уже доктор. Всегда его видел на этих концертах.
Вадим Щеглов:
Он для вас был героем нашего времени, да? Тот пример, на который хотели равняться?
Александр Фельдман:
Да, я у него перенял кое-что в преподавании.
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