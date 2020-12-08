«Перед сном думаю о завтрашнем уроке». Александр Фельдман ответил на несколько неожиданных вопросов

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, ответил на восемь неожиданных вопросов.
Вадим Щеглов, ведущий:
Вы чувствуете себя знаменитым?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, ответил на восемь неожиданных вопросов.
Вадим Щеглов, ведущий:
Вы чувствуете себя знаменитым?
Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:
Нет.
Вадим Щеглов:
Чего вы боитесь?
Александр Фельдман:
Я боюсь каких-то потрясений, какого-то неустройства в жизни.
Вадим Щеглов:
Как вы относитесь к критике?
Александр Фельдман:
Особенно меня никто не критиковал, но я отношусь положительно к этому.
Вадим Щеглов:
Вы легко тратите деньги?
Александр Фельдман:
И да, и нет.
Вадим Щеглов:
Чего вы себе никогда не простите?
Александр Фельдман:
Наверное, какого-то неуважительного отношения к какому-то человеку.
Вадим Щеглов:
О чем думаете перед сном?
Александр Фельдман:
Что буду делать завтра на уроке.
Вадим Щеглов:
Какое качество вы больше всего цените в людях?
Александр Фельдман:
Порядочность и обязательность.
Вадим Щеглов:
Чему не учат в школе?
Александр Фельдман:
В школе учат всему.
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