«Перед сном думаю о завтрашнем уроке». Александр Фельдман ответил на несколько неожиданных вопросов

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, ответил на восемь неожиданных вопросов. Вадим Щеглов, ведущий:

Вы чувствуете себя знаменитым?

Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:

Нет. Вадим Щеглов:

Чего вы боитесь? Александр Фельдман:

Я боюсь каких-то потрясений, какого-то неустройства в жизни. Вадим Щеглов:

Как вы относитесь к критике? Александр Фельдман:

Особенно меня никто не критиковал, но я отношусь положительно к этому.

Вадим Щеглов:

Вы легко тратите деньги? Александр Фельдман:

И да, и нет. Вадим Щеглов:

Чего вы себе никогда не простите? Александр Фельдман:

Наверное, какого-то неуважительного отношения к какому-то человеку. Вадим Щеглов:

О чем думаете перед сном? Александр Фельдман:

Что буду делать завтра на уроке.