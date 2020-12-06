Реально ли сдать ЦТ без репетитора? Мнение заслуженного учителя Беларуси

Вадим Щеглов, ведущий: Централизованное тестирование по математике – достаточно ли сегодня школьной программы для того, чтобы сдать ЦТ, не прибегая к услугам репетитора?

Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:

Нет, к сожалению. Но я исключаю своих учеников. Своим ученикам я говорю, что я для вас лучший репетитор и не нужно вашим родителям тратить деньги. Уже десятки лет я начинаю рабочий день за полчаса до первого урока. Ко мне приходят ученики 10 и 11-го класса что-то выяснить, что-то спросить. Я понимаю, что в процессе подготовки домашнего задания ученик может встретить сложности, не решить, не получается. Я готов ему помочь. Учить ученика надо не на 80 баллов, не на 90, а на 100. А чтобы учить ученика на 100 баллов, нужно достаточно урочного времени, потому что задачи там разной сложности, это не так уж просто.