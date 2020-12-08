«В деньгах тоже дело». Известный математик о престиже профессии учителя
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал о престиже профессии учителя.
Вадим Щеглов, ведущий:
Давайте поговорим о престиже профессии учителя. Наверное, не секрет, что сейчас в педагогические вузы идут люди не с самыми высокими проходными баллами.
Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:
С низкими баллами, потому что общий уровень школьников стал гораздо ниже. Например, сейчас уже нет вступительных экзаменов в гимназии после четвертого класса, но когда они появились, я лично был против этих вступительных экзаменов. В каждой школе уровень образования должен быть на уровне гимназий. Ничего сложного в этом нет, просто не надо распыляться на какие-то отдельные моменты. А действительно общий уровень стал ниже.
Вадим Щеглов:
Да, но есть специальности, где 370 баллов проходные из 400, это много.
Александр Фельдман:
Это много, но немногие выпускники имеют такие баллы.
Вадим Щеглов:
Да, немногие имеют. И получается, что в учителя идут люди, которые середнячки.
Александр Фельдман:
Да, так оно и есть.
Вадим Щеглов:
Понимаете? Вот я говорю о том, что падает престиж профессии учителя.
Александр Фельдман:
Если учителю дадут зарплату в 10 раз больше, чем сейчас, то престиж сразу поднимется. Но это образно говоря, конечно.
Вадим Щеглов:
Дело в зарплате.
Александр Фельдман:
В деньгах тоже, конечно. Очень мало мужчин в школе. Где-то я прочитал, что 11,3 процента по всей Беларуси.
Вадим Щеглов:
А раньше как было?
Александр Фельдман:
И раньше было немного.
Вадим Щеглов:
Мужчины всегда были редкостью в школах.
Александр Фельдман:
Да. Но больше, мне кажется, их было. В моей школьной жизни уроки математики во всех классах вели только мужчины. Было три учителя, но они все были мужчинами. Я бы сказал, что бытует такое мнение, что учитель дал уроки и все, свободен. Это далеко не так.
Вадим Щеглов:
А та дополнительная нагрузка, на которую сегодня жалуются все, когда учителя должны ходить и проверять положение семьи, когда они должны тянуть с собой тетради домой, когда они должны вплоть до того, что даже встретить ученика по дороге в школу, чтоб он правильно перешел улицу. Не много ли мы сегодня загрузили наших учителей несвойственными для них обязанностями?
Александр Фельдман:
Много, конечно. Учителя жалуются на обилие документации всякой. Я был много лет классным руководителем, но последние годы мне не предлагают. Очень много документации. Мои коллеги на это жалуются.
Вадим Щеглов:
Которая, может, и не нужна, да?
Александр Фельдман:
Конечно, я думаю, не все там нужно.
Вадим Щеглов:
Главный вопрос: как сделать сегодня так, чтобы школа не упускала еще и нравственное воспитание: любовь к родине, уважение к родителям, к учителю? То, как развивалось наше общество много лет. Что произошло? Что не так было сделано?
Александр Фельдман:
Я думаю, что учителя продолжают все это делать. Другое дело, что здесь, может быть, влияние и внешнего мира какое-то. Но это учителя все делают.
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