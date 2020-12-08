«В деньгах тоже дело». Известный математик о престиже профессии учителя

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал о престиже профессии учителя. Вадим Щеглов, ведущий:

Давайте поговорим о престиже профессии учителя. Наверное, не секрет, что сейчас в педагогические вузы идут люди не с самыми высокими проходными баллами.

Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:

С низкими баллами, потому что общий уровень школьников стал гораздо ниже. Например, сейчас уже нет вступительных экзаменов в гимназии после четвертого класса, но когда они появились, я лично был против этих вступительных экзаменов. В каждой школе уровень образования должен быть на уровне гимназий. Ничего сложного в этом нет, просто не надо распыляться на какие-то отдельные моменты. А действительно общий уровень стал ниже. Вадим Щеглов:

Да, но есть специальности, где 370 баллов проходные из 400, это много. Александр Фельдман:

Это много, но немногие выпускники имеют такие баллы. Вадим Щеглов:

Да, немногие имеют. И получается, что в учителя идут люди, которые середнячки. Александр Фельдман:

Да, так оно и есть.

Вадим Щеглов:

Понимаете? Вот я говорю о том, что падает престиж профессии учителя. Александр Фельдман:

Если учителю дадут зарплату в 10 раз больше, чем сейчас, то престиж сразу поднимется. Но это образно говоря, конечно. Вадим Щеглов:

Дело в зарплате. Александр Фельдман:

В деньгах тоже, конечно. Очень мало мужчин в школе. Где-то я прочитал, что 11,3 процента по всей Беларуси. Вадим Щеглов:

А раньше как было? Александр Фельдман:

И раньше было немного. Вадим Щеглов:

Мужчины всегда были редкостью в школах.

Александр Фельдман:

Да. Но больше, мне кажется, их было. В моей школьной жизни уроки математики во всех классах вели только мужчины. Было три учителя, но они все были мужчинами. Я бы сказал, что бытует такое мнение, что учитель дал уроки и все, свободен. Это далеко не так. Вадим Щеглов:

А та дополнительная нагрузка, на которую сегодня жалуются все, когда учителя должны ходить и проверять положение семьи, когда они должны тянуть с собой тетради домой, когда они должны вплоть до того, что даже встретить ученика по дороге в школу, чтоб он правильно перешел улицу. Не много ли мы сегодня загрузили наших учителей несвойственными для них обязанностями? Александр Фельдман:

Много, конечно. Учителя жалуются на обилие документации всякой. Я был много лет классным руководителем, но последние годы мне не предлагают. Очень много документации. Мои коллеги на это жалуются. Вадим Щеглов:

Которая, может, и не нужна, да?