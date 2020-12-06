«Хочется тихой, спокойной жизни». Легендарный учитель Александр Фельдман о событиях в Беларуси

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, как относится к событиям в Беларуси. Вадим Щеглов, ведущий:

Как вам новости последние? Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:

Последние… Я не одобряю вот эти демонстрации, которые происходят. Мне хочется тихой, мирной, спокойной жизни.

Вадим Щеглов:

А ведь во многом люди, которые вышли на улицу, – это люди молодые. Александр Фельдман:

Молодые и неопытные, не очень, может, смотрящие вперед.

Вадим Щеглов:

Вы человек опытный, умудренный жизнью. Александр Фельдман:

Может быть, и неопытный, может быть, и не умудренный.