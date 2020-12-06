«Хочется тихой, спокойной жизни». Легендарный учитель Александр Фельдман о событиях в Беларуси
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, как относится к событиям в Беларуси.
Вадим Щеглов, ведущий:
Как вам новости последние?
Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:
Последние… Я не одобряю вот эти демонстрации, которые происходят. Мне хочется тихой, мирной, спокойной жизни.
Вадим Щеглов:
А ведь во многом люди, которые вышли на улицу, – это люди молодые.
Александр Фельдман:
Молодые и неопытные, не очень, может, смотрящие вперед.
Вадим Щеглов:
Вы человек опытный, умудренный жизнью.
Александр Фельдман:
Может быть, и неопытный, может быть, и не умудренный.
Вадим Щеглов:
Да, хороший ответ. Недавно глава государства сказал о том, что вскрылись проблемы образования. Школа должна ведь не просто учить, учитель должен не просто дать предмет. Школа должна еще воспитывать, вы согласны с этим?
Александр Фельдман:
Я согласен с этим, но воспитание через учебный труд, а не разговоры. Воспитывать можно на любых уроках. Даже какую-то реплику сказал, какой-то пример привел, уже воспитываешь. А просто на классном часе читать лекцию о том, как быть воспитанным, – этого недостаточно.
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