Математик Фельдман: «Если бы мы учились по советским учебникам, уровень образования не был бы хуже»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, как изменились методы работы и что самое важное для учителя. Вадим Щеглов, ведущий:

Вы у внука Танка вели какое-то время математику.

Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:

Я лично учился с сыном Петруся Бровки в девятом и десятом классах, а у меня учились внук Максима Танка и внучка Якуба Коласа. Они учились у меня в нашей школе. Вадим Щеглов:

Преемственность – это всегда хорошо. Я знаю, что многие дети, которые когда-то учились у вас, теперь уже их дети снова учатся у вас. А методы работы поменялись? Ведь то, что было традиционным 15 лет назад, сегодня, говорят, устарело.

Александр Фельдман:

Математика не может устареть. Я считал, что если работать, то надо работать хорошо. И единственным мерилом успеха в моей работе является успех моих учеников. Другого, я считаю, критерия нет. Поэтому мои усилия были всегда направлены именно на то, чтобы мои выпускники были успешными. Школа не готовит физиков, математиков, писателей, историков, но она должна давать достаточно хорошее образование, чтобы выпускник мог себя определить.

Вадим Щеглов:

Чего, по-вашему, не хватает современной школе? Александр Фельдман:

Не знаю, может быть, многого не хватает. Но я бы организовал совещание учителей математики, преподавателей вузов, где мы бы обменялись мнениями о том, каково состояние преподавания математики в современной школе. Потому что программа меняется довольно часто, что-то отменяют, что-то добавляют. Учебники тоже меняются и не всегда в лучшую сторону. Я даже выскажу такую крамольную мысль: если бы мы учились по старым советским учебникам, уровень образования не был бы хуже. Вадим Щеглов:

Будучи студентом, вы написали сборник олимпиадных задач по математике. Их издали даже в Японии. Александр Фельдман:

Да, был такой момент. Это не я написал, это преподаватель института Фрида Максовна Шустер привлекла меня и еще одного студента к работе над этой книгой. Это был сборник задач, которые предлагались учащимся на олимпиадах в Беларуси. Такой сборник был издан, задачи были снабжены решениями. Как-то неожиданно для нас он и за границей был издан.