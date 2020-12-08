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Дети уже другие. Фельдман высказался о современных учениках

08 декабря 2020 11:13
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал о современных учениках.  

Вадим Щеглов, ведущий:
Говорят, сейчас дети уже другие. Они более прогрессивные, более креативные, более смелые в отношении с учителем. Если раньше учитель – это что-то авторитетное, непререкаемое, то сегодня…

Дети уже другие. Фельдман высказался о современных учениках-1

Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:  
Да и сегодня. Не знаю, ко мне ученики относятся с уважением. Я бы не сказал, что они стали лучше или хуже. То, что не хуже,  это точно.  

Дети уже другие. Фельдман высказался о современных учениках-4

Вадим Щеглов:  
Но они другие.  

Александр Фельдман:
Наверное, другие, но и жизнь другая немного. Математика – это тот предмет, который воспитывает молодого человека не на словах, а на деле. Это трудолюбие, это честолюбие, самолюбие. Я считаю, это хорошие качества. Это настойчивость. Вот эти качества математика воспитывает.  

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# Образование в Беларуси # общество # Вадим Щеглов # Александр Фельдман # Фотофакт

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