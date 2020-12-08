Дети уже другие. Фельдман высказался о современных учениках

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал о современных учениках. Вадим Щеглов, ведущий:

Говорят, сейчас дети уже другие. Они более прогрессивные, более креативные, более смелые в отношении с учителем. Если раньше учитель – это что-то авторитетное, непререкаемое, то сегодня…

Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:

Да и сегодня. Не знаю, ко мне ученики относятся с уважением. Я бы не сказал, что они стали лучше или хуже. То, что не хуже, – это точно.