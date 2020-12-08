Дети уже другие. Фельдман высказался о современных учениках
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал о современных учениках.
Вадим Щеглов, ведущий:
Говорят, сейчас дети уже другие. Они более прогрессивные, более креативные, более смелые в отношении с учителем. Если раньше учитель – это что-то авторитетное, непререкаемое, то сегодня…
Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:
Да и сегодня. Не знаю, ко мне ученики относятся с уважением. Я бы не сказал, что они стали лучше или хуже. То, что не хуже, – это точно.
Вадим Щеглов:
Но они другие.
Александр Фельдман:
Наверное, другие, но и жизнь другая немного. Математика – это тот предмет, который воспитывает молодого человека не на словах, а на деле. Это трудолюбие, это честолюбие, самолюбие. Я считаю, это хорошие качества. Это настойчивость. Вот эти качества математика воспитывает.
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