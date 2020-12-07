Замечательный учитель. Что общего у известного физика Алфёрова и математика Фельдмана?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, что у него общего с лауреатом Нобелевской премии по физике Жоресом Алферовым.

Вадим Щеглов, ведущий:

У вас и у Жореса Алферова, лауреата Нобелевской премии по физике, был один учитель. Учитель физики.