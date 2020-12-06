«Непонятно, что поставить ученику». Александр Фельдман о 10-балльной системе оценок

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, почему не согласен с десятибалльной системой оценок и какие недостатки есть в школьном образовании. Вадим Щеглов, ведущий:

Ваши выпускники организовали своего рода клуб поклонников Александра Марковича Фельдмана, где коллекционируют в том числе и ваши афоризмы. Один из них: «Если бы в школе не было математики, не было бы и школы». Почему? Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:

Я так сказал, что в каждой школе должна быть хорошая математика, потому что если нет математики, то и нет школы.

Вадим Щеглов:

А если бы перед вами сидел министр образования, что бы вы ему могли сказать? Александр Фельдман:

Я бы ему сказал о ряде недостатков.