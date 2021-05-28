Чему обучают в Кинологическом центре и можно ли забрать служебную собаку домой?

28 мая в Беларуси отмечается День пограничника. В свой профессиональный праздник воины в зеленых фуражках встречаются с сослуживцами и посещают памятные места, вспоминая службу и отдавая дань уважения героям-пограничникам всех поколений.

Жанна Юркевич, начальник родильного отделения питомника Кинологического центра: Кинологический центр является уникальным подразделением, которое не только разводит служебных собак и занимается их дрессировкой. Также занимается подготовкой специалистов-кинологов по двум видам службы – это следовая работа и поиск наркотических, взрывчатых веществ, боеприпасов, оружия.

Можно ли забрать собаку домой?

Алена Гутор, старший инспектор питомника Кинологического центра:

У нас собаки служат на протяжении восьми лет, после восьми лет они успешно выходят на пенсию. И первому, кому дается право забрать служебную собаку, – это инструктору. Если у него не представляется такой возможности, то он лично ищет ту семью, где будут ее любить, ухаживать и обеспечивать надежную пенсию.