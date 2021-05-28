Чему обучают в Кинологическом центре и можно ли забрать служебную собаку домой?
28 мая в Беларуси отмечается День пограничника. В свой профессиональный праздник воины в зеленых фуражках встречаются с сослуживцами и посещают памятные места, вспоминая службу и отдавая дань уважения героям-пограничникам всех поколений.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник родильного отделения питомника Кинологического центра – Жанна Юркевич, старший инспектор питомника Кинологического центра – Алена Гутор и старший инспектор отделения спецмероприятий Кинологического центра – Денис Кирилов.
Расскажите о самом Кинологическом центре. Как он функционирует?
Жанна Юркевич, начальник родильного отделения питомника Кинологического центра:
Кинологический центр является уникальным подразделением, которое не только разводит служебных собак и занимается их дрессировкой. Также занимается подготовкой специалистов-кинологов по двум видам службы – это следовая работа и поиск наркотических, взрывчатых веществ, боеприпасов, оружия.
Мамы находятся со щенками полтора месяца и уходят служить к своим кинологам. Как работает родильное отделение собак-пограничников
Можно ли забрать собаку домой?
Алена Гутор, старший инспектор питомника Кинологического центра:
У нас собаки служат на протяжении восьми лет, после восьми лет они успешно выходят на пенсию. И первому, кому дается право забрать служебную собаку, – это инструктору. Если у него не представляется такой возможности, то он лично ищет ту семью, где будут ее любить, ухаживать и обеспечивать надежную пенсию.
Полное интервью можно посмотреть в данном видеоматериале.