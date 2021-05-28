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Чему обучают в Кинологическом центре и можно ли забрать служебную собаку домой?

28 мая 2021 10:14
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28 мая в Беларуси отмечается День пограничника. В свой профессиональный праздник воины в зеленых фуражках встречаются с сослуживцами и посещают памятные места, вспоминая службу и отдавая дань уважения героям-пограничникам всех поколений.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник родильного отделения питомника Кинологического центра – Жанна Юркевич, старший инспектор питомника Кинологического центра – Алена Гутор и старший инспектор отделения спецмероприятий Кинологического центра – Денис Кирилов.

Чему обучают в Кинологическом центре и можно ли забрать служебную собаку домой?-1

Расскажите о самом Кинологическом центре. Как он функционирует?

Жанна Юркевич, начальник родильного отделения питомника Кинологического центра:
Кинологический центр является уникальным подразделением, которое не только разводит служебных собак и занимается их дрессировкой. Также занимается подготовкой специалистов-кинологов по двум видам службы – это следовая работа и поиск наркотических, взрывчатых веществ, боеприпасов, оружия.

Мамы находятся со щенками полтора месяца и уходят служить к своим кинологам. Как работает родильное отделение собак-пограничников 

Чему обучают в Кинологическом центре и можно ли забрать служебную собаку домой?-4

Можно ли забрать собаку домой?

Алена Гутор, старший инспектор питомника Кинологического центра:
У нас собаки служат на протяжении восьми лет, после восьми лет они успешно выходят на пенсию. И первому, кому дается право забрать служебную собаку,  это инструктору. Если у него не представляется такой возможности, то он лично ищет ту семью, где будут ее любить, ухаживать и обеспечивать надежную пенсию.

Чему обучают в Кинологическом центре и можно ли забрать служебную собаку домой?-7

Полное интервью можно посмотреть в данном видеоматериале.

# Государственная граница Беларуси # Животные # Жанна Юркевич # Алена Гутор # Денис Кирилов # Александра Каштанова # Юрий Царёв # Фотофакт # Человек и животные

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