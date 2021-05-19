Прямой эфир

Любимое лакомство – зелёные ветки. В «Станьково» поселилась трёхлетняя зубриха Белла

19 мая 2021 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В экоцентре «Станьково» Дзержинского района появилась новая обитательница, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Любимое лакомство – зелёные ветки. В «Станьково» поселилась трёхлетняя зубриха Белла-1

Трехлетняя зубриха Белла прибыла из могилевского зоопарка для пополнения семейства. Ее подселили к зубрам Борьке и Барбариске, которые живут здесь уже восемь лет. Адаптация у новой жительницы прошла мгновенно. Белла спокойно отнеслась к знакомству со старожилами вольера и быстро сдружилась. Кормят зубров раз в день, как правило, утром. Рацион питания состоит в основном из овощей. Однако самое любимое лакомство – зеленые ветки. Кстати, экоцентр регулярно пополняется новыми видами животных.

Любимое лакомство – зелёные ветки. В «Станьково» поселилась трёхлетняя зубриха Белла-4

Михаил Турыгин, заведующий зоосадом центра экологического туризма «Станьково»:
Со временем и расширяться будем, и, если какие-то виды будут животных, будем и вольеры строить. Мы в этом году построили (достроили, можно сказать) вольер для лис-чернобурок. Там где-то расширили, больше сделали в три раза. Есть где им побегать, попрыгать и покопаться в песке.

Любимое лакомство – зелёные ветки. В «Станьково» поселилась трёхлетняя зубриха Белла-7

Буквально на днях в экоцентре родился еще один обитатель – благородный олень. Также в «Станьково» из Гродненского зоопарка скоро приедет дагестанский тур. За последнее время пополнился экоцентр и медвежонком, для него расширили вольер и установили бассейн. Живет в зоопарке и удивительная кошка Алиса, которая заменяет мать не только лисятам, но и енотам.

Любимое лакомство – зелёные ветки. В «Станьково» поселилась трёхлетняя зубриха Белла-10

Всего в экоцентре насчитывается 40 видов животных и около 40 разновидностей птиц.

# Зоопарк # Животные # Михаил Турыгин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Если собака трусливая, лучше к ней не лезть». Как себя вести с бездомными животными?
04 мая 2021 09:09

«Если собака трусливая, лучше к ней не лезть». Как себя вести с бездомными животными?

Выгул собаки. Какие требования нужно соблюдать владельцам питомцев, чтобы не получить штраф
09 апреля 2021 09:18

Выгул собаки. Какие требования нужно соблюдать владельцам питомцев, чтобы не получить штраф

Обмануть не получилось. Зоопарк пытался выдать золотистого ретривера за льва
02 апреля 2021 14:11

Обмануть не получилось. Зоопарк пытался выдать золотистого ретривера за льва