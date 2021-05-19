Любимое лакомство – зелёные ветки. В «Станьково» поселилась трёхлетняя зубриха Белла

Новости Беларуси. В экоцентре «Станьково» Дзержинского района появилась новая обитательница, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трехлетняя зубриха Белла прибыла из могилевского зоопарка для пополнения семейства. Ее подселили к зубрам Борьке и Барбариске, которые живут здесь уже восемь лет. Адаптация у новой жительницы прошла мгновенно. Белла спокойно отнеслась к знакомству со старожилами вольера и быстро сдружилась. Кормят зубров раз в день, как правило, утром. Рацион питания состоит в основном из овощей. Однако самое любимое лакомство – зеленые ветки. Кстати, экоцентр регулярно пополняется новыми видами животных.

Михаил Турыгин, заведующий зоосадом центра экологического туризма «Станьково»:

Со временем и расширяться будем, и, если какие-то виды будут животных, будем и вольеры строить. Мы в этом году построили (достроили, можно сказать) вольер для лис-чернобурок. Там где-то расширили, больше сделали в три раза. Есть где им побегать, попрыгать и покопаться в песке.

Буквально на днях в экоцентре родился еще один обитатель – благородный олень. Также в «Станьково» из Гродненского зоопарка скоро приедет дагестанский тур. За последнее время пополнился экоцентр и медвежонком, для него расширили вольер и установили бассейн. Живет в зоопарке и удивительная кошка Алиса, которая заменяет мать не только лисятам, но и енотам.