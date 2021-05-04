«Если собака трусливая, лучше к ней не лезть». Как себя вести с бездомными животными?

В глазах животных – целый мир. Но, к сожалению, не всегда в них можно увидеть краски жизни. В столице почти не встречаются бездомные животные, и новости о нападениях четвероногих бродяг на прохожих – редкость. И тем не менее – узнаем, как действовать, если вы столкнулись со стаей беспризорных собак.

Евгений Кобец, председатель совета Белорусского общественного спортивного кинологического объединения:

Глаза – зеркало души. Когда посмотрите в глаза, в них видно и агрессию, и уверенность, и страх. Если собака трусливая, лучше к ней не лезть, может покусать от страха. Если человек начинает махать руками, кричать, бояться, тогда они начинают более серьезно нападать, пытаются прогнать. Если они видят, что человек их не боится – остановился или так же идет спокойно, – они, как правило, дальше не будут преследовать.

Собаки – животные территориальные и могут защищать свою зону. При встрече с ними важно не паниковать, можно сделать пару шагов вперед, в крайнем случае открыть зонтик или помахать сумкой. Евгений Кобец:

Ни в коем случае не двигаться от собак, двигаться на собак, тогда они убегут. Как правило, бродячие собаки знают, что такое камни. Просто нагнуться и сделать имитацию, что вы поднимаете камень, даже если его нет и, как правило, собаки убегают.

Не всякая собака бывает кусачей. Можно найти общий язык с четвероногим другом, поделиться с ним лакомством. Собаки идут на контакт, так как привязаны к людям. Но как понять, что животное собирается напасть? Евгений Кобец:

Собака перед тем, как образно укусить, она показывает средство наказания или воздействия – это зубы. Собака скалится, показывает, демонстрирует зубы. Шерсть поднята, может поднята даже по всей спине, голова чуть-чуть опущена. Если хвост поднят, то собака вас не боится. Если хвост опущен, то эта собака, как правило, убежит. Она просто пытается защитить по какой-то причине, может там щенки или еще что-то не сходит с места.

Почему беспризорные собаки сбиваются в стаи? Потому что их бросили на произвол судьбы. Этим питомцам свойственно жить с людьми, и они тянутся к нам. Собака человеку неизменный друг. Евгений Кобец:

Если у них будет возможность обрести семью, уйти к людям, то собака уйдет из любой стаи, потому что они нас больше любят, чем самих себя.

Важно отличить бездомного пса от потерянного домашнего животного, который напуган. По правилам, все собаки, даже если они с ошейниками, жетонами, намордниками, подлежат отлову. Уже в специальных учреждениях решается их дальнейшая судьба.

Тамара Цариковская, директор предприятия «Фауна города»:

Мы отлавливаем и пытаемся передать в добрые руки. В последние годы мы намного меньше отлавливаем и передаем много. У нас есть Telegram-канал – это самое первое и самое быстрое. Вы заходите в Telegram-канал и смотрите: поступило это животное или нет.