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«Если собака трусливая, лучше к ней не лезть». Как себя вести с бездомными животными?

04 мая 2021 09:09
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В глазах животных – целый мир. Но, к сожалению, не всегда в них можно увидеть краски жизни. В столице почти не встречаются бездомные животные, и новости о нападениях четвероногих бродяг на прохожих – редкость. И тем не менее – узнаем, как действовать, если вы столкнулись со стаей беспризорных собак.

«Если собака трусливая, лучше к ней не лезть». Как себя вести с бездомными животными?-1

Евгений Кобец, председатель совета Белорусского общественного спортивного кинологического объединения:
Глаза – зеркало души. Когда посмотрите в глаза, в них видно и агрессию, и уверенность, и страх. Если собака трусливая, лучше к ней не лезть, может покусать от страха. Если человек начинает махать руками, кричать, бояться, тогда они начинают более серьезно нападать, пытаются прогнать. Если они видят, что человек их не боится – остановился или так же идет спокойно, – они, как правило, дальше не будут преследовать.

«Если собака трусливая, лучше к ней не лезть». Как себя вести с бездомными животными?-4

Собаки – животные территориальные и могут защищать свою зону. При встрече с ними важно не паниковать, можно сделать пару шагов вперед, в крайнем случае открыть зонтик или помахать сумкой.

Евгений Кобец:
Ни в коем случае не двигаться от собак, двигаться на собак, тогда они убегут. Как правило, бродячие собаки знают, что такое камни. Просто нагнуться и сделать имитацию, что вы поднимаете камень, даже если его нет и, как правило, собаки убегают.

«Если собака трусливая, лучше к ней не лезть». Как себя вести с бездомными животными?-7

Не всякая собака бывает кусачей. Можно найти общий язык с четвероногим другом, поделиться с ним лакомством. Собаки идут на контакт, так как привязаны к людям. Но как понять, что животное собирается напасть?

Евгений Кобец:
Собака перед тем, как образно укусить, она показывает средство наказания или воздействия – это зубы. Собака скалится, показывает, демонстрирует зубы. Шерсть поднята, может поднята даже по всей спине, голова чуть-чуть опущена. Если хвост поднят, то собака вас не боится. Если хвост опущен, то эта собака, как правило, убежит. Она просто пытается защитить по какой-то причине, может там щенки или еще что-то не сходит с места.

«Если собака трусливая, лучше к ней не лезть». Как себя вести с бездомными животными?-10

Почему беспризорные собаки сбиваются в стаи? Потому что их бросили на произвол судьбы. Этим питомцам свойственно жить с людьми, и они тянутся к нам. Собака человеку неизменный друг.

Евгений Кобец:
Если у них будет возможность обрести семью, уйти к людям, то собака уйдет из любой стаи, потому что они нас больше любят, чем самих себя.

«Если собака трусливая, лучше к ней не лезть». Как себя вести с бездомными животными?-13

Важно отличить бездомного пса от потерянного домашнего животного, который напуган. По правилам, все собаки, даже если они с ошейниками, жетонами, намордниками, подлежат отлову. Уже в специальных учреждениях решается их дальнейшая судьба.

«Если собака трусливая, лучше к ней не лезть». Как себя вести с бездомными животными?-16

Тамара Цариковская, директор предприятия «Фауна города»:
Мы отлавливаем и пытаемся передать в добрые руки. В последние годы мы намного меньше отлавливаем и передаем много. У нас есть Telegram-канал – это самое первое и самое быстрое. Вы заходите в Telegram-канал и смотрите: поступило это животное или нет.

«Если собака трусливая, лучше к ней не лезть». Как себя вести с бездомными животными?-19

Главная цель «Фауны города» – устройство животных в добрые руки. За 3 месяца было отловлено 327 животных. Кто-то остался в приюте в ожидании новой семьи, а кто-то вернулся к своему хозяину. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили.

# Бездомные животные # Животные # Евгений Кобец # Тамара Цариковская # Кристина Сушкевич # Фотофакт # Человек и животные

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