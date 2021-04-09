Выгул собаки. Какие требования нужно соблюдать владельцам питомцев, чтобы не получить штраф

Выгул собаки – неотъемлемая часть жизни с четвероногим другом. И, казалось бы, что может быть проще? Вы, собака и природа. Но везде есть свои нюансы: где можно и нужно это делать?

Оксана Андрухович, заместитель директора ЖКХ Ленинского района Минска:

Владельцам собак и кошек запрещено выгуливать своих домашних питомцев на придомовых территориях, на детских площадках, на стадионах, возле школ и детских садов.

В каждом районе Минска отведены территории, предназначенные для выгула собак. А «сюрпризы» во дворах ранней весной – на совести владельцев. Воспитывать нужно не столько питомцев, сколько их хозяев. Привычка взять с собой пакет для уборки за собакой сделает ваш район чище.

Оксана Андрухович:

Собак должны выгуливать на коротком поводке и в наморднике. Собаки, которые до 25 см в холке, они выгуливаются на поводочке, но без намордника.

Но при этом важно помнить, что питомец должен быть зарегистрирован, процедура проводится в течение трех месяцев после приобретения щенков и в течение трех дней после приобретения взрослого пса.

Оксана Андрухович:

Собаки опасных пород регистрируются только при наличии у владельца удостоверения о том, что они прошли обучение. Владельцы домашних питомцев должны соблюдать правила выгула домашних животных. Если нарушают, значит это статья 15.47, которая влечет за собой штраф от 1 до 10 базовых величин.