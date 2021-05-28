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Мамы находятся со щенками полтора месяца и уходят служить к своим кинологам. Как работает родильное отделение собак-пограничников

28 мая 2021 10:07
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28 мая в Беларуси отмечается День пограничника. В свой профессиональный праздник воины в зеленых фуражках встречаются с сослуживцами и посещают памятные места, вспоминая службу и отдавая дань уважения героям-пограничникам всех поколений.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник родильного отделения питомника Кинологического центра – Жанна Юркевич, старший инспектор питомника Кинологического центра – Алена Гутор и старший инспектор отделения спецмероприятий Кинологического центра – Денис Кирилов.

Чему обучают в Кинологическом центре и можно ли забрать служебную собаку домой?

Жанна, вы руководитель родильного отделения Кинологического центра. Что это такое?

Жанна Юркевич, начальник родильного отделения питомника Кинологического центра:
К нам попадают будущие мамы недели за две, чтобы привыкнуть к помещению, к людям. Они меняют в это время своего хозяина.

Мамы находятся со щенками полтора месяца и уходят служить к своим кинологам. Как работает родильное отделение собак-пограничников-1

В дальнейшем мамы находятся со щенками полтора месяца и уходят служить к своим кинологам. Щенки у нас находятся до четырех месяцев, они учатся взаимодействовать с человеком, с ними ежедневно занимаются, первоначальным навыкам обучают, развивают физически. У нас есть две полосы препятствий для самых маленьких щеночков и для чуть-чуть постарше. Развивают игровую мотивацию. И в четыре месяца мы их уже передаем на обучение по какому-то виду службы. Также тестируем перед этим для того, чтобы определить, к чему более расположен щенок: следовой работе или к поиску каких-либо веществ, чтобы ему было немножко легче в этой направленности, и уходят на обучение из детского сада в школу.

Мамы находятся со щенками полтора месяца и уходят служить к своим кинологам. Как работает родильное отделение собак-пограничников-4

Полное интервью можно посмотреть в данном видеоматериале.

# Государственная граница Беларуси # общество # Жанна Юркевич # Алена Гутор # Денис Кирилов # Александра Каштанова # Юрий Царёв # Фотофакт # Человек и животные

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