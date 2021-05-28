Мамы находятся со щенками полтора месяца и уходят служить к своим кинологам. Как работает родильное отделение собак-пограничников

28 мая в Беларуси отмечается День пограничника. В свой профессиональный праздник воины в зеленых фуражках встречаются с сослуживцами и посещают памятные места, вспоминая службу и отдавая дань уважения героям-пограничникам всех поколений.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник родильного отделения питомника Кинологического центра – Жанна Юркевич, старший инспектор питомника Кинологического центра – Алена Гутор и старший инспектор отделения спецмероприятий Кинологического центра – Денис Кирилов.

Чему обучают в Кинологическом центре и можно ли забрать служебную собаку домой?

Жанна, вы руководитель родильного отделения Кинологического центра. Что это такое?

Жанна Юркевич, начальник родильного отделения питомника Кинологического центра:

К нам попадают будущие мамы недели за две, чтобы привыкнуть к помещению, к людям. Они меняют в это время своего хозяина.