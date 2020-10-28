«У нас было время подготовиться». Как белорусские медики оценивают готовность ко второй волне коронавируса

Новости Беларуси. 28 октября медики в формате видеоконференции обсудили работу учреждений здравоохранения на фоне второй волны COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь шла об оказании помощи на разных ступенях: от ФАПов до республиканских центров. В совещании приняла участие и председатель Совета Республики. Наталья Кочанова подчеркнула, что в медучреждениях сейчас нет проблем с наличием средств индивидуальной защиты, медикаментов. Какова сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом, знает Кристина Федорович.

Вторая волна коронавируса была неизбежной. И что «грязных» зон вновь станет, увы, больше, и «ковидный» коечный фонд расширится, да и, чего греха таить, работы изрядно прибавится. К этому медики готовы были. Залог успеха – четкий план действий на всех уровнях.

В режиме реального времени с самого утра Наталья Кочанова на связи с каждым регионом страны. По ту сторону экрана РНПЦ кардиологии, «Белфармпром», все области без исключения, Министерство здравоохранения – перечислять участников совещания можно долго.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания:

Надо принимать все меры для того, чтобы оказывать помощь квалифицированно людям. Для того, чтобы у нас были места в больницах – а у нас их предостаточно, судя по вашим отчетам. Вы сказали, в каждом городе, в каждом регионе у нас достаточно свободных мест сегодня в больницах.

Достаток всех средств защиты, мест в больницах и, разумеется, своевременная помощь пациентам – задачи неотложные. И, судя по отчетам, в каждом регионе проблем с выполнением нет. Но, как водится, имей план и на тот случай, если что-то пойдет не по плану. Эффективности ради подобные онлайн-совещания в Совете Республики станут традицией, Наталья Кочанова будет получать еженедельную сводку-отчет по борьбе с COVID.

Гомельская область. Коечный фонд – почти 15 тысяч, сейчас под COVID перепрофилированы 2,5 тысячи. Одна из больниц, принимающих пациентов с инфекцией и пневмонией, – туберкулезная. Оснащена по последним критериям. Буквально месяц назад открыл свои двери обновленный лечебный корпус на 130 человек. Что важно, для каждой койки предусмотрена отдельная точка с доступом кислорода.

Михаил Змушко, заместитель начальника Главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома:

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Гомельской области контролируема. Система здравоохранения первую волну коронавирусной инфекции выдержала достойно. В настоящее время в системе здравоохранения Гомельской области функционирует 244 организации здравоохранения, из них 89 больничных и 155 амбулаторно-поликлинических.

Могилевская область сейчас на первом этапе перепрофилирования. Всего их три. Это значит, что пока 2 000 коек стационара вполне достаточно. Тяжелые больные проходят лечение в трех основных больницах. Без особой паники, как это могло быть в начале года.

Ирина Ляхович, первый заместитель начальника Главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома:

Конечно, первая волна показала, что необходимо, чтобы именно кислородные точки подключения были в стационарах. У нас было время подготовиться. В настоящее время увеличено количество точек подключения почти в три раза. То есть мы, в принципе, готовы ко второй волне.

Первая волна научила: вместе справиться куда проще. Оттого протягивают руку помощи медучреждения и сегодня. Первая больница проводит диагностические консультации. Сюда привозят пациентов не только из города, но и районов. Рентгенологическое отделение работает круглосуточно.

Елена Левковская, рентгенолог Могилевской больницы № 1:

На флюорографии при наличии каких-либо изменений в легких мы их можем увидеть, но именно компьютерная томография помогает дополнить флюорографию, выявить какие-то более мелкие изменения и их диагностировать.

Больше всего сегодня могилевские врачи озабочены сезонностью заболеваний. На COVID свет клином не сошелся: «в деле» грипп и другие вирусы. Симптомы очень похожи, и диагностировать заболевание станет сложнее. Опыт первой волны неоценим. Могилевская область показала минимальное число пневмоний в республике.

Александр Кожевников, заместитель главного врача Могилевской больницы № 1:

Готовы к разным сценариям развития событий. Мы готовы в при необходимости увеличить количество развернутых коек. Больница во всеоружии. Мы не испытываем недостатка в средствах индивидуальной защиты. Не испытываем недостатка в препаратах, рекомендованных нашими клиническими протоколами, приказами Министерства здравоохранения.

За все время в Беларуси выявлено 95 545 случаев. Число выздоровевших – 84 690. Ситуация с заболеваемостью, например, в Минске «плавно нарастающая». Вновь частично приостановлено оказание плановой медпомощи, выросла потребность в средствах индивидуальной защиты. Только вот у так называемой второй волны есть существенное отличие – наработанный опыт.

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Средствами индивидуальной защиты абсолютно обеспечены все учреждения здравоохранения. Мы имеем пополняемый постоянный запас примерно на месяц-полтора, по некоторым позициям – больше.