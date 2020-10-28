Партнёрские роды: как к ним подготовиться и с кем рожать? Объясняет врач

Новости Беларуси. Второй роддом первым в стране инициировал партнерские роды. Было это еще в далеком 2000 году. Гость программы « Большой город » Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2 рассказал, какие сейчас папы, как часто они принимают участие в столь трепетном и важном моменте.

Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2:

Партнерские роды впервые были в республике внедрены во втором роддоме. И это, на самом деле, было в 2000 году. Я затрудняюсь назвать ту истинную цифру, которая была у нас с партнерскими родами. Хочу отметить, что партнерские роды – это не только роды с папами, это любой человек, которому доверяет женщина. Это может быть и мама, и сестра, и подруга. Это те люди, с кем ей комфортно рожать.

Илона Волынец, ведущая:

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Сергей Пацеев:

Партнерские роды – это же не просто, назвался груздем – полезай в кузов, нет. Для этого нужно и согласие женщины, и согласие партнера. Что очень важно – нужно, чтобы пара прошла подготовку, курсы по партнерским родам, чтобы партнер помогал, понимал, почему медицинский персонал просит женщину выполнять те или иные рекомендации. Очень грустно смотреть, когда партнер вместо помощи реальной играется в телефон.

Если говорить по количеству партнерских родов, которые у нас, в среднем, присутствуют из года в год, то это где-то 17-18 % от всех родов. Единственное – в этом году у нас, конечно, эпидемиологическая ситуация не совсем позволяет проводить эти роды. На данный момент партнерские роды не проводятся в роддомах города Минска, но это обусловлено наличием пандемии коронавируса.