Прямой эфир

Партнёрские роды: как к ним подготовиться и с кем рожать? Объясняет врач

28 октября 2020 06:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Второй роддом первым в стране инициировал партнерские роды. Было это еще в далеком 2000 году. Гость программы «Большой город» Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2 рассказал, какие сейчас папы, как часто они принимают участие в столь трепетном и важном моменте.

Партнёрские роды: как к ним подготовиться и с кем рожать? Объясняет врач -1

Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2:
Партнерские роды впервые были в республике внедрены во втором роддоме. И это, на самом деле, было в 2000 году. Я затрудняюсь назвать ту истинную цифру, которая была у нас с партнерскими родами. Хочу отметить, что партнерские роды это не только роды с папами, это любой человек, которому доверяет женщина. Это может быть и мама, и сестра, и подруга. Это те люди, с кем ей комфортно рожать.

Илона Волынец, ведущая:
Психологически чтобы было спокойно?

Это идеальный возраст для рождения ребёнка. Врач объясняет, почему 

Сергей Пацеев:
Партнерские роды  это же не просто, назвался груздем полезай в кузов, нет. Для этого нужно и согласие женщины, и согласие партнера. Что очень важно – нужно, чтобы пара прошла подготовку, курсы по партнерским родам, чтобы партнер помогал, понимал, почему медицинский персонал просит женщину выполнять те или иные рекомендации. Очень грустно смотреть, когда партнер вместо помощи реальной играется в телефон.

Если говорить по количеству партнерских родов, которые у нас, в среднем, присутствуют из года в год, то это где-то 17-18 % от всех родов. Единственное в этом году у нас, конечно, эпидемиологическая ситуация не совсем позволяет проводить эти роды. На данный момент партнерские роды не проводятся в роддомах города Минска, но это обусловлено наличием пандемии коронавируса.

Партнёрские роды: как к ним подготовиться и с кем рожать? Объясняет врач -4

Илона Волынец:
То есть, пока партнерские роды приостановлены?

Сергей Пацеев:
Конечно, но мы надеемся, как только у нас появится такая возможность, мы ее предоставим нашим пациентам.

Илона Волынец:
Может, были какие-нибудь комические истории, когда папа не справлялся с этим стрессом, падал в обморок, например?

Сергей Пацеев:
Это тоже было. Все по-разному переносят, по-разному оценивают и свое состояние, иногда переоценивают. Больше всего когда я прихожу в палату, а папа занимается гаджетами. Наверное, это больше меня впечатлило и огорчило.

Илона Волынец:
Таких пап надо сразу исключать и отправлять домой.

# Беременность и роды # Здоровье # Сергей Пацеев # Илона Волынец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Это идеальный возраст для рождения ребёнка. Врач объясняет, почему
26 октября 2020 13:15

Это идеальный возраст для рождения ребёнка. Врач объясняет, почему

«Самое тяжёлое – когда ребёнка показали издалека и всё». Мамы – о том, как рожали, когда болели коронавирусом
25 октября 2020 17:46

«Самое тяжёлое – когда ребёнка показали издалека и всё». Мамы – о том, как рожали, когда болели коронавирусом

Недавно поели, а уже снова открываете дверцу холодильника? Как избавиться от ложного чувства голода
23 октября 2020 10:13

Недавно поели, а уже снова открываете дверцу холодильника? Как избавиться от ложного чувства голода