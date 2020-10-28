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«К нам пришла волна, плавно нарастающая». Как обстоят дела с коронавирусом в Минске и что сейчас происходит в медучреждениях?

28 октября 2020 11:36
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Новости Беларуси. В формате видеоконференции. Медики 28 октября обсудили работу учреждений здравоохранения на фоне второй волны COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем речь шла об оказании помощи на разных ступенях: от ФАПов до республиканских центров.

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«К нам пришла волна, плавно нарастающая». Как обстоят дела с коронавирусом в Минске и что сейчас происходит в медучреждениях?-1

В совещании приняла участие и председатель Совета Республики. Наталья Кочанова подчеркнула, что в медучреждениях сейчас нет проблем с наличием средств индивидуальной защиты, медикаментов. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом, например, в столице плавно нарастающая. В связи с этим в Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи.  

«К нам пришла волна, плавно нарастающая». Как обстоят дела с коронавирусом в Минске и что сейчас происходит в медучреждениях?-4

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:  
К нам пришла волна, плавно нарастающая. Эта ситуация в том числе нам позволила еще лучше, еще больше и постепенно включиться в процесс оказания медицинской помощи. Фактически мы и не имели перерыва, потому что в июле, августе, сентябре наблюдались периодически случаи, и мы не разбирали те конструктивные, так скажем, приспособления, которые необходимы для того, чтобы функционировало отделение как ковидное. Поэтому мы были полностью готовы ко второй волне.   

«К нам пришла волна, плавно нарастающая». Как обстоят дела с коронавирусом в Минске и что сейчас происходит в медучреждениях?-7

Отметим, что в городе развернуто более 2 тысяч коек, также имеется свыше 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. У медиков есть план действий на любой сценарий развития событий. Что важно, учтены уроки первой волны.  

# Коронавирус # общество # Дмитрий Чередниченко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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