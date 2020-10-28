«К нам пришла волна, плавно нарастающая». Как обстоят дела с коронавирусом в Минске и что сейчас происходит в медучреждениях?
Новости Беларуси. В формате видеоконференции. Медики 28 октября обсудили работу учреждений здравоохранения на фоне второй волны COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем речь шла об оказании помощи на разных ступенях: от ФАПов до республиканских центров.
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В совещании приняла участие и председатель Совета Республики. Наталья Кочанова подчеркнула, что в медучреждениях сейчас нет проблем с наличием средств индивидуальной защиты, медикаментов. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом, например, в столице плавно нарастающая. В связи с этим в Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи.
Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
К нам пришла волна, плавно нарастающая. Эта ситуация в том числе нам позволила еще лучше, еще больше и постепенно включиться в процесс оказания медицинской помощи. Фактически мы и не имели перерыва, потому что в июле, августе, сентябре наблюдались периодически случаи, и мы не разбирали те конструктивные, так скажем, приспособления, которые необходимы для того, чтобы функционировало отделение как ковидное. Поэтому мы были полностью готовы ко второй волне.
Отметим, что в городе развернуто более 2 тысяч коек, также имеется свыше 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. У медиков есть план действий на любой сценарий развития событий. Что важно, учтены уроки первой волны.