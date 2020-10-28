«К нам пришла волна, плавно нарастающая». Как обстоят дела с коронавирусом в Минске и что сейчас происходит в медучреждениях?

В совещании приняла участие и председатель Совета Республики. Наталья Кочанова подчеркнула, что в медучреждениях сейчас нет проблем с наличием средств индивидуальной защиты, медикаментов. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом, например, в столице плавно нарастающая. В связи с этим в Минске частично приостанавливается оказание плановой медпомощи.

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

К нам пришла волна, плавно нарастающая. Эта ситуация в том числе нам позволила еще лучше, еще больше и постепенно включиться в процесс оказания медицинской помощи. Фактически мы и не имели перерыва, потому что в июле, августе, сентябре наблюдались периодически случаи, и мы не разбирали те конструктивные, так скажем, приспособления, которые необходимы для того, чтобы функционировало отделение как ковидное. Поэтому мы были полностью готовы ко второй волне.