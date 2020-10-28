«Проблема, в которой нужно поставить жирную точку». Врач – о родах на дому

Новости Беларуси. Всего в прошлом году в Большом городе родился 15 тысяч 881 ребенок. Между тем, уже доказано, что в семьях, где мама и папа заранее готовятся к беременности, дети развиваются быстрее: и физически, и психически.
Некоторые пары принимают решение рожать у себя дома. Гость программы «Большой город» Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2, прокомментировал это.
Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2:
Проблема, которая существует. И проблема, в которой когда-то нужно раз и навсегда поставить точку, причем жирную точку. На мой взгляд, не должно быть родов на дому. Роды – это всегда риск. Риск иметь осложнения, как для мамы, так и для малыша, причем иногда очень грустные и очень печальные, вплоть до летальных исходов. Поэтому там, где можно оказать помощь, там нужно рожать.
Партнёрские роды: как к ним подготовиться и с кем рожать? Объясняет врач (читайте далее).