«Проблема, в которой нужно поставить жирную точку». Врач – о родах на дому

Новости Беларуси. Всего в прошлом году в Большом городе родился 15 тысяч 881 ребенок. Между тем, уже доказано, что в семьях, где мама и папа заранее готовятся к беременности, дети развиваются быстрее: и физически, и психически.

Некоторые пары принимают решение рожать у себя дома. Гость программы «Большой город» Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2, прокомментировал это.