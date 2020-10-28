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«Проблема, в которой нужно поставить жирную точку». Врач – о родах на дому

28 октября 2020 14:02
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Новости Беларуси. Всего в прошлом году в Большом городе родился 15 тысяч 881 ребенок. Между тем, уже доказано, что в семьях, где мама и папа заранее готовятся к беременности, дети развиваются быстрее: и физически, и психически.

Некоторые пары принимают решение рожать у себя дома. Гость программы «Большой город» Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2, прокомментировал это.

«Проблема, в которой нужно поставить жирную точку». Врач – о родах на дому -1

Сергей Пацеев, заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2:
Проблема, которая существует. И проблема, в которой когда-то нужно раз и навсегда поставить точку, причем жирную точку. На мой взгляд, не должно быть родов на дому. Роды это всегда риск. Риск иметь осложнения, как для мамы, так и для малыша, причем иногда очень грустные и очень печальные, вплоть до летальных исходов. Поэтому там, где можно оказать помощь, там нужно рожать.

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# Беременность и роды # Здоровье # Сергей Пацеев # Илона Волынец

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