«Мы готовы, медики знают, с какими лекарствами работать». Как в Борисове готовятся ко второй волне коронавируса

Новости Беларуси. Поговорили с председателем Борисовского райисполкома Геннадием Денгалевым о строительстве новой больницы в городе, о современном медицинском оборудовании и подготовке ко второй волне коронавируса. Также председатель рассказал, как он сам перенес коронавирус, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

– Сделаны все четыре этажа без чистовой покраски. Все технические работы ведутся на первом и втором этаже.

– А какие сроки, чтобы закрыть?

– Фирма, согласно контракту, к первому декабря закрывает. Инспекцию по городу руководитель района начинает с родной сферы: строительной. Вадим Смоляк, корреспондент:

Что это за стройка у нас за спиной?

Геннадий Денгалев, председатель Борисовского райисполкома:

Сейчас находимся на территории центральной больницы. У нас идет строительство детского многопрофильного комплекса, то есть это вторая очередь. То, что мы видим, это вторая очередь. У нас слева уже введена в эксплуатацию первая очередь, в этой очереди расположено тяжелое медицинское оборудование, новый аппарат КТ и ангиограф. В этом корпусе у нас основное назначение – это детское отделение, приемное отделение. 116 коек. Задача – это не просто построить здание, в котором будем размещать койки, а самое главное здесь – это оборудование, которое позволяет быстро и квалифицированно оказать медицинскую помощь любому пациенту. На примере скажу так: вот этот корпус стоит 42 миллиона, 16 миллионов – это оборудование. Самое современное оборудование, я надеюсь, что будет только здесь. Вадим Смоляк:

Если вдруг, не дай Бог, то сюда готовы пойти пациентом? Полностью доверяете ли тому, за чем сами и следите?

Геннадий Денгалев:

Понимаете, дело принципа. Где нахожусь, там и лечусь, тем и питаюсь, поэтому лечусь только в борисовской больнице. Дальше буду уверен, что не будет проблем у нас по оказанию медицинской помощи в нашей больнице. Наша задача – на себя оттянуть 30 процентов пациентов Минской области. Такой центр создать именно в Борисове, то есть Березино, Крупки, Жодино, чтобы лечились у нас. Вот к этому мы стремимся.

Всего несколько месяцев назад врачи стали настоящими героями. Они спасли жизни тысяч людей. Помогли стране устоять перед коронавирусом. Геннадий Денгалев:

Получилось, что Борисов был готов и к первой волне, потому что у нас на территории Борисовского района есть своя инфекционная больница. Изначально, в 2017 году, мы пересматривали подход к инфекционной больнице и думали, что она не будет настолько востребована, как востребована сегодня. Даже хотели заполнить ее совсем другими направлениями, а первая волна коронавируса расставила все точки над «i». На сегодня эта больница приняла на себя уровень областной инфекционной больницы. Первый удар по Минской области, когда пошел коронавирус, мы начали первые принимать на себя больных со всей области. Довольно успешно справились с этой задачей, поэтому на сегодня наши медики более подготовлены. Знают, с какими лекарствами работать, как работать правильно с пациентами, поэтому мы готовы и ко второй волне. Вадим Смоляк:

Личный вопрос. Столкнулись ли вы сами с коронавирусом? Затронул ли он вас?

Геннадий Денгалев:

Да, затронул. Первая волна затронула и меня в том числе. Перенес, вылечился принципиально в Борисове, никуда не уезжал, очень благодарен нашим медикам, что они со мной плотно занимались и помогли мне справиться с этой болезнью. Мне повезло, что я обошелся без аппарата ИВЛ, но пневмония двусторонняя меня настигла, поэтому практически 100-процентное ощущение я на себе полностью принял. Вадим Смоляк:

А сейчас какое ощущение? Болезнь закалила? Можете других проконсультировать, как человек опытный уже в этом деле?