Мигрень. Почему возникает и как правильно её лечить

В условиях современной жизни зачастую нашими спутниками становятся постоянные стрессы, физические напряжения и, как следствие, головные боли. Мигрень в этом списке занимает особое место. Само слово означает «половина головы» – этим и объясняется локализация проблемы. Боль может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней и сопровождаться тошнотой. Наталья Король, врач-невролог:

Это первичная головная боль с захватом виска, глаза правой либо левой стороны. В 60% случаях мигрень носит наследственный характер, в 20% случаях сопровождается так называемой аурой. В виде ауры может быть мелькание света в глазах, онемение половины лица, конечностей. Плохо купируется головная боль при мигрени обычными анальгетиками, всегда сопровождается вегетативными проявлениями, а также наличие триггеров то, что может спровоцировать приступы головной боли. Это может быть алкоголь, могут быть стрессы, недосыпы или избыток сна, резкий запах, может быть душное помещение.

Пик мигрени приходится в возрасте от 30 до 45 лет, из-за особенностей организма у женщин этот недуг встречается в два раза чаще, нежели у мужчин. Лечение мигрени нужно начинать с выявления факторов, которые могут спровоцировать приступ.

Наталья Король:

Выделяют две большие группы лечения мигрени. Первая группа относится именно для купирования самого приступа головной боли, а вторая группа препаратов предназначена для уменьшения частоты этих головных болей. Если говорить о первой группе препаратов, то начинаем с самого простого – это ацетилсалициловая кислота, нестероидные противовоспалительные, а дальше уже специфическое лечение – триптаны.

Если говорить о препаратах, которые предназначены для уменьшения и урежения частоты приступов головных болей. Сюда можно отнести антидепрессанты, чаще всего это трициклические антидепрессанты, далее это антиконвульсанты – противосудорожные препараты.

Есть еще немедикаментозные методы лечения – массаж шейно-воротниковой зоны, иглорефлексотерапия. Сейчас очень популярен такой метод лечения мигрени, как транскраниальная магнитная стимуляция. У нас данный аппарат имеется в РНПЦ психического здоровья и там достаточно широко он используется.

Диагностики мигрени не существует, поэтому при первых приступах важно собирать анамнез, прослеживать наследственность и вести дневники головных болей. Рекомендуется исключить из рациона жирное мясо, копчености, сыры, орехи и цитрусовые. Наталья Король:

Если у вас нет возможности оперативно обратиться к врачу, приступ мигрени можно купировать сном, убрать источники света и звука, попробовать уснуть. Есть осложнения мигрени, однако они бывают очень редко. Приступ сильной головной боли может привести к эпилептическому припадку, к инсульту либо перейти в такой мигренозный статус, который будет длиться несколько дней и купировать его будет очень тяжело.