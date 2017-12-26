Теледоктор. Заболевания лёгких

Новости Беларуси. Тема программы «Теледоктор» – пневмония, общее наименование ряда воспалительных заболеваний лёгких. Эксперты рассказали о диагностике, лечении и профилактике пневмонии. Также в программе показали гимнастику для лёгких.

Правда ли, что нелеченные зубы могут стать причиной пневмонии?

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