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Теледоктор. Заболевания лёгких

26 декабря 2017 14:54
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Новости Беларуси. Тема программы «Теледоктор» – пневмония, общее наименование ряда воспалительных заболеваний лёгких. Эксперты рассказали о диагностике, лечении и профилактике пневмонии. Также в программе показали гимнастику для лёгких.

Правда ли, что нелеченные зубы могут стать причиной пневмонии?

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# Здоровье # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье # Анна Пашкова # Жанна Антонович # Эллина Талабаева

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