Участковых терапевтов заменят врачами общей практики. Объясняем, что это значит

Новости Беларуси. Работу терапевтов в Беларуси к 2020 планируют построить по принципу общей врачебной практики. Это значит, что помимо общих заболеваний, эти специалисты смогут осматривать пациентов на предмет ЛОР-патологий, неврологических заболеваний, офтальмологии, амбулаторной хирургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, будут самостоятельно проводить обследование, диагностику, лечение, реабилитацию пациентов, а при необходимости и дальнейшее наблюдение.



Ольга Маршалко, начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

В настоящее время осуществляется активная подготовка этих специалистов, начинается она на уровне медицинских университетов с 6 курса. Данные специалисты обучаются в субординатуре врача общей практики, далее они обучаются в интернатуре, проходят стажировку, так называемую, и в последующем начинают работать врачами общей практики.