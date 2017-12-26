«В сезон, как правило, около 80% случаев пневмонии связаны с ОРВИ»: рассказываем о симптомах

Новости Беларуси. Что должно насторожить при, казалось бы, обычной простуде, рассказали в программе «Теледоктор».

Эллина Талабаева, врач-пульмонолог УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»:

В сезон, как правило, около 80% случаев пневмонии связаны с ОРВИ. Если в течение 5 дней человек температурит, если температура эта не сбивается от жаропонижающих препаратов, если у него усилился кашель, если выражены симптомы интоксикации, у него болит голова, у него ломота, потливость и это не уходит от приёма каких-то вспомогательных препаратов, которые он принимает – противовирусных или жаропонижающих, чтобы убрать основные симптомы вирусной проблемы, то человек должен обратиться к врачу и сделать рентгенографию, или флюорографию.

Это – первый простой способ.

Я думаю, любой доктор в поликлинике, если человек обратится к нему с такими жалобами, он его направит на это обследование.