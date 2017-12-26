Правда ли, что нелеченные зубы могут стать причиной пневмонии?

Новости Беларуси. О взаимосвязи санации ротовой полости и профилактики заболеваний лёгких рассказали в программе «Теледоктор».

Жанна Антонович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней УО «Белорусский государственный медицинский университет»:

У здорового человека ротоглотка населена рядом микроорганизмов. Это в норме.

И у половины здоровых людей ночью во время сна происходит микроаспирация.

Если полость рта не санирована, множественный кариес, люди, которые курят, имеют определённую микрофлору в полости рта, актуальны такие возбудители, как анаэробы, способные вызвать тяжёлую пневмонию с агрессивным течением. И для лечения требуются специфические антибактериальные препараты. Прогноз у этих людей хуже.