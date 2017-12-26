«Рукой бьём по рёбрам и на выдохе говорим «ж»: весёлая дыхательная гимнастика
Новости Беларуси. Простые упражнения для дыхательной системы показали в программе «Теледоктор».
Анна Пашкова, инструктор-методист физической реабилитации УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:
В дыхательной гимнастике главное – правильно дышать. Вдох надо делать полными лёгкими, целыми лёгкими, а не верхушечками дышать. Надо делать вдох носом, выдох ртом. Выдох – губы сложены трубочкой, удлинённый шумный. Воздух в щёки не набираем.
Выдох у нас в два раза длиннее, чем вдох.
Также мы используем виды дыхания – глубокое и частое, редкое и поверхностное, грудное и брюшной тип дыхания.
Упражнение 1. Ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища.
Подтягиваем плечи к ушам, делаем вдох.
а выдохе опускаем вниз. На выдохе произносим: «Ох», – тянем букву «х». Выдыхаем весь воздух, до конца.
Также можно произносить: «Ах, ух, их».
Упражнение 2. Руки вдоль туловища.
Подтягиваем плечи к ушам, делаем вдох, на выдохе бросаем плечи много раз вниз, много маленьких выдохов.
Упражнение 3. Делаем вдох, три выдоха. Два коротких, третий длинный.
За третий выдыхаем весь воздух до конца и сжимаем грудную клетку.
Упражнение 4. Руки на пояс, ноги на ширине плеч. Делаем вдох носом, наклоняемся в правую сторону, рука над головой.
Второй рукой бьём по рёбрам сверху вниз, снизу вверх.
Можно кулаком, кому как удобно, и на выдохе говорим буковку «ж». То же повторяем в другую сторону.
В конце делаем спокойный вдох носом, руки через стороны вверх. Через стороны вниз – выдох.
Теледоктор. Заболевания лёгких