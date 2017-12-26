«Рукой бьём по рёбрам и на выдохе говорим «ж»: весёлая дыхательная гимнастика

Новости Беларуси. Простые упражнения для дыхательной системы показали в программе «Теледоктор».

Анна Пашкова, инструктор-методист физической реабилитации УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска:

В дыхательной гимнастике главное – правильно дышать. Вдох надо делать полными лёгкими, целыми лёгкими, а не верхушечками дышать. Надо делать вдох носом, выдох ртом. Выдох – губы сложены трубочкой, удлинённый шумный. Воздух в щёки не набираем.

Выдох у нас в два раза длиннее, чем вдох.

Также мы используем виды дыхания – глубокое и частое, редкое и поверхностное, грудное и брюшной тип дыхания.

Упражнение 1. Ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища.