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Здоровье кожи. Теледоктор

21 ноября 2017 21:16
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Новости Беларуси. Как сохранить здоровье и красоту кожи, рассказали в программе «Теледоктор»

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# Здоровье # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье # Светлана Яковлева # Майя Некрасова # Инесса Скриганова # Владимир Яромич

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С какого возраста начинать делать омолаживающие процедуры?
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С какого возраста начинать делать омолаживающие процедуры?

Омолаживающие кремы или биоревитализация: что эффективнее?
21 ноября 2017 21:15

Омолаживающие кремы или биоревитализация: что эффективнее?

Неравномерность, быстрый рост, трещины: основные симптомы меланомы
21 ноября 2017 21:15

Неравномерность, быстрый рост, трещины: основные симптомы меланомы