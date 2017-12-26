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«У меня в практике есть случаи, когда детей с астмой отдавали на духовые инструменты. И заболевание уходило»

26 декабря 2017 16:56
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Новости Беларуси. Как игра на духовых инструментах сказывается на лёгких, рассказали в программе «Теледоктор».

Нина Богданова, СТВ:
У тех, кто играет на духовых инструментах – вредная работа? Они ведь на пенсию идут раньше, насколько я знаю.

Эллина Талабаева, врач-пульмонолог УЗ «Минский консультационно-диагностический центр»:
Вообще, для обструктивных заболеваний лёгких – это полезное дело. Потому что люди тренируют объёмы. У них возрастает жизненная ёмкость лёгких, повышается дыхательный объём, учащается, поэтому воздухообмен лучше происходит. Поэтому это, я бы даже сказала, полезно. У меня в практике ряд есть случаев, когда родители отдавали своих детей, у которых бронхиальная астма выявлялась в раннем детстве, на какие-нибудь духовые инструменты. И у них заболевание уходило. То есть, оно, как правило, не проявлялось уже во взрослом возрасте. 

Теледоктор. Заболевания лёгких

# Здоровье # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье # Эллина Талабаева

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