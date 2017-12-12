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Теледоктор. Офтальмология

12 декабря 2017 20:45
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Новости Беларуси. Чем современная офтальмология может помочь пациентам и что сам человек должен делать для сохранения зрения? О самых технологичных подходах к диагностике и лечению заболеваний глаз рассказали в программе «Теледоктор».

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# Здоровье # Консультация врача # Теледоктор. Программа о здоровье

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