Быстрый тест на зрение: проверьте, грозит ли вашим глазам макулодистрофия?



И с возрастом здесь могут возникать дистрофические, дегенеративные процессы. Это довольно часто происходит, и тогда зрение падает. Для того, чтобы диагностировать предрасположенность или развитие заболевания в домашних условиях, мы рекомендуем несложный тест Амслера.



Он проводится следующим образом: пациент, если ему нужны очки, надевает их, и поочерёдно закрывает глаза – левый, потом правый. Одним глазом смотрите в эту точку и отмечаете про себя – есть ли вокруг искажения или какие-то пятна. Вот как показано здесь, на рисунке. В норме – все линии ровные. И, как мы видим клеточки, так оно всё и будет.