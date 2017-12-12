Чудеса на глазах: в Беларуси проводят уникальные офтальмологические операции по экзопротезированию

Новости Беларуси. Уникальный опыт белорусских офтальмологов могут перенять ведущие европейские государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уникальный опыт белорусских офтальмологов могут перенять ведущие европейские государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нашей стране активно проводят операции по экзопротезированию. К ним прибегают пациенты, которые в результате онкологических заболеваний или травм потеряли глаз. И до операции пытались скрыть недостатки с помощью причёски или очков.
Серьезные проблемы со зрением у Ольги начались, когда ей было всего 17. Врачи поставили диагноз – онкология: экстрамедуллярный рецидив с поражением орбиты правого глаза.
Однако легла на операцию девушка не сразу, а когда окончательно ослепла. Хирургам пришлось удалить больной глаз, чтобы спасти зрение хотя бы частично.
Ольга Лаптёнок:
Была очень большая депрессия. Это действительно тяжело. Я понимаю тех людей, которые видели и ничего не видят.
Скрыть недостаток пыталась всеми возможными способами более 10 лет: носила челку, темные очки, протезы. Операция, после которой просто потеряла уверенность в себе. И только сейчас обрела её, благодаря экзопротезированию.
Оксана Дудич, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:
Вся процедура занимает два этапа. Первый – это хирургический. А второй – ортопедический, когда работает скульптор и делает точную копию глаза пациента.
Каждому обратившемуся силиконовый эпитетик делается индивидуально. В Беларуси проведено уже 30 операций по реабилитации таких пациентов в 10 клинической больнице. Здесь есть центр микрохирургии глаза.
Принимают людей со всей страны с различными диагнозами и осложнениями.
Александр Лучонок, СТВ:
За моей спиной проводят операцию по удалению катаракты. Пациент с возрастом частично лишился зрения. Ждать свою очередь ему пришлось всего пару месяцев, в то время как в соседних странах, чтобы лечь на подобную операцию потребуется несколько лет.
Поэтому-то и предпочитают лечиться белорусы здесь, нежели за границей, к тому же все процедуры – бесплатные. Но это не главное достижение.
Татьяна Имшенецкая, руководитель Республиканского центра микрохирургии глаза:
У нас появились новые лазерные технологии лечения глоукомы. Наша методика получила распространение в России. Это щадящая трансплантация роговицы – сохранение максимально собственных тканей с использованием лазера.
Своими успехами белорусские офтальмологи и специалисты других направлений поделятся на Международной конференции, где расскажут, как используют новые технологии, чтобы сделать жизнь людей ярче.