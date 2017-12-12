Чудеса на глазах: в Беларуси проводят уникальные офтальмологические операции по экзопротезированию

Новости Беларуси. Уникальный опыт белорусских офтальмологов могут перенять ведущие европейские государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране активно проводят операции по экзопротезированию. К ним прибегают пациенты, которые в результате онкологических заболеваний или травм потеряли глаз. И до операции пытались скрыть недостатки с помощью причёски или очков.

Серьезные проблемы со зрением у Ольги начались, когда ей было всего 17. Врачи поставили диагноз – онкология: экстрамедуллярный рецидив с поражением орбиты правого глаза.

Однако легла на операцию девушка не сразу, а когда окончательно ослепла. Хирургам пришлось удалить больной глаз, чтобы спасти зрение хотя бы частично.

Ольга Лаптёнок:

Была очень большая депрессия. Это действительно тяжело. Я понимаю тех людей, которые видели и ничего не видят.

Скрыть недостаток пыталась всеми возможными способами более 10 лет: носила челку, темные очки, протезы. Операция, после которой просто потеряла уверенность в себе. И только сейчас обрела её, благодаря экзопротезированию.

Оксана Дудич, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:

Вся процедура занимает два этапа. Первый – это хирургический. А второй – ортопедический, когда работает скульптор и делает точную копию глаза пациента.

Каждому обратившемуся силиконовый эпитетик делается индивидуально. В Беларуси проведено уже 30 операций по реабилитации таких пациентов в 10 клинической больнице. Здесь есть центр микрохирургии глаза.

Принимают людей со всей страны с различными диагнозами и осложнениями.

Александр Лучонок, СТВ:

За моей спиной проводят операцию по удалению катаракты. Пациент с возрастом частично лишился зрения. Ждать свою очередь ему пришлось всего пару месяцев, в то время как в соседних странах, чтобы лечь на подобную операцию потребуется несколько лет.

Поэтому-то и предпочитают лечиться белорусы здесь, нежели за границей, к тому же все процедуры – бесплатные. Но это не главное достижение.

Татьяна Имшенецкая, руководитель Республиканского центра микрохирургии глаза:

У нас появились новые лазерные технологии лечения глоукомы. Наша методика получила распространение в России. Это щадящая трансплантация роговицы – сохранение максимально собственных тканей с использованием лазера.