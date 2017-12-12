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Чудеса на глазах: в Беларуси проводят уникальные офтальмологические операции по экзопротезированию

12 декабря 2017 18:02
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Новости Беларуси. Уникальный опыт белорусских офтальмологов могут перенять ведущие европейские государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чудеса на глазах: в Беларуси проводят уникальные офтальмологические операции по экзопротезированию-1

В нашей стране активно проводят операции по экзопротезированию. К ним прибегают пациенты, которые в результате онкологических заболеваний или травм потеряли глаз. И до операции пытались скрыть недостатки с помощью причёски или очков.

Чудеса на глазах: в Беларуси проводят уникальные офтальмологические операции по экзопротезированию-3

Серьезные проблемы со зрением у Ольги начались, когда ей было всего 17. Врачи поставили диагноз – онкология: экстрамедуллярный рецидив с поражением орбиты правого глаза.

Чудеса на глазах: в Беларуси проводят уникальные офтальмологические операции по экзопротезированию-5

Однако легла на операцию девушка не сразу, а когда окончательно ослепла. Хирургам пришлось удалить больной глаз, чтобы спасти зрение хотя бы частично.

Чудеса на глазах: в Беларуси проводят уникальные офтальмологические операции по экзопротезированию-7

Ольга Лаптёнок:
Была очень большая депрессия. Это действительно тяжело. Я понимаю тех людей, которые видели и ничего не видят.

Чудеса на глазах: в Беларуси проводят уникальные офтальмологические операции по экзопротезированию-9

Скрыть недостаток пыталась всеми возможными способами более 10 лет: носила челку, темные очки, протезы. Операция, после которой просто потеряла уверенность в себе. И только сейчас обрела её, благодаря экзопротезированию.

Чудеса на глазах: в Беларуси проводят уникальные офтальмологические операции по экзопротезированию-11

Оксана Дудич, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:
Вся процедура занимает два этапа. Первый – это хирургический. А второй – ортопедический, когда работает скульптор и делает точную копию глаза пациента.

Чудеса на глазах: в Беларуси проводят уникальные офтальмологические операции по экзопротезированию-13

Каждому обратившемуся силиконовый эпитетик делается индивидуально. В Беларуси проведено уже 30 операций по реабилитации таких пациентов в 10 клинической больнице. Здесь есть центр микрохирургии глаза.

Чудеса на глазах: в Беларуси проводят уникальные офтальмологические операции по экзопротезированию-15

Принимают людей со всей страны с различными диагнозами и осложнениями.

Чудеса на глазах: в Беларуси проводят уникальные офтальмологические операции по экзопротезированию-17

Александр Лучонок, СТВ:
За моей спиной проводят операцию по удалению катаракты. Пациент с возрастом частично лишился зрения. Ждать свою очередь ему пришлось всего пару месяцев, в то время как в соседних странах, чтобы лечь на подобную операцию потребуется несколько лет.

Чудеса на глазах: в Беларуси проводят уникальные офтальмологические операции по экзопротезированию-19

Поэтому-то и предпочитают лечиться белорусы здесь, нежели за границей, к тому же все процедуры – бесплатные. Но это не главное достижение.

Чудеса на глазах: в Беларуси проводят уникальные офтальмологические операции по экзопротезированию-21

Татьяна Имшенецкая, руководитель Республиканского центра микрохирургии глаза:
У нас появились новые лазерные технологии лечения глоукомы. Наша методика получила распространение в России. Это щадящая трансплантация роговицы – сохранение максимально собственных тканей с использованием лазера.

Своими успехами белорусские офтальмологи и специалисты других направлений поделятся на Международной конференции, где расскажут, как используют новые технологии, чтобы  сделать жизнь людей ярче.

# Медицина # Здоровье # Фотофакт # Татьяна Имшенецкая # Ольга Лаптёнок # Оксана Дудич

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