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«1-2 раза капнул – и всё. А через 2 недели приходит уже с запущенным процессом»: офтальмолог о частых ошибках пациентов

12 декабря 2017 22:30
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Новости Беларуси. Врач даёт советы в программе «Теледоктор».

Оксана Павлюченко, заведующая офтальмологическом кабинетом УЗ «40-я городская клиническая поликлиника» г. Минска:
Самые частые ошибки – самолечение, особенно инфекционных заболеваний. Глаз загноится – 1-2, в лучшем случае, 3 раза капнул – и всё на этом. А через 2 недели приходит уже с запущенным процессом, который лечить гораздо сложнее, чем острый. Также хочу напомнить об использовании средств индивидуальной защиты при работе с режущими материалами. Когда что-то строгаете, пилите или работаете с металлом, обязательно надевайте очки.

Теледоктор. Офтальмология

# Теледоктор. Программа о здоровье # Здоровье # Оксана Павлюченко # Консультация врача

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