«1-2 раза капнул – и всё. А через 2 недели приходит уже с запущенным процессом»: офтальмолог о частых ошибках пациентов

Новости Беларуси. Врач даёт советы в программе «Теледоктор».

Оксана Павлюченко, заведующая офтальмологическом кабинетом УЗ «40-я городская клиническая поликлиника» г. Минска:

Самые частые ошибки – самолечение, особенно инфекционных заболеваний. Глаз загноится – 1-2, в лучшем случае, 3 раза капнул – и всё на этом. А через 2 недели приходит уже с запущенным процессом, который лечить гораздо сложнее, чем острый. Также хочу напомнить об использовании средств индивидуальной защиты при работе с режущими материалами. Когда что-то строгаете, пилите или работаете с металлом, обязательно надевайте очки.