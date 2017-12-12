«Дискомфорт, чувство песка в глазах, даже затуманивание кратковременное»: какая проблема со зрением самая частая?

Новости Беларуси. О том, какие офтальмологические проблемы наиболее распространены сейчас, рассказали в программе «Теледоктор».

Оксана Павлюченко, заведующая офтальмологическом кабинетом УЗ «40-я городская клиническая поликлиника» г. Минска:

Пожалуй, самой распространенной проблемой, с которой обращаются пациенты в поликлинику, является дискомфорт в глазах, связанный с длительной работой за компьютером.

Дело в том, что, когда мы смотрим увлечённо в экран монитора, мы реже моргаем.

В норме человек обычно моргает каждые 3 секунды, а при работе за компьютером это происходит гораздо реже. И глаз пересушивается, возникают характерные для этого жалобы: дискомфорт, чувство песка в глазах, может быть даже затуманивание кратковременное. И эти жалобы усиливаются, как правило, к концу рабочего дня. Это так называемый синдром сухого глаза.