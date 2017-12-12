Почему наращивание ресниц опасно для глаз?

Новости Беларуси. Офтальмолог в программе «Теледоктор» рассказала, почему не стоит делать данную процедуру.

Оксана Павлюченко, заведующая офтальмологическом кабинетом УЗ «40-я городская клиническая поликлиника» г. Минска:

Ресницы, как правило, наращиваются искусственно между естественными ресницами. Вот сюда такие пучки вклеиваются. И вот здесь у нас находятся выводные протоки мейбомиевых желез.

Это – железы, которые вырабатывают секрет для смачивания поверхности глаза.

И, когда мы наклеиваем ресницы, мы эти протоки – хорошо, если просто закупориваем, на этом всё заканчивается. А может – закупорился, секрет скопился и у нас тут возникнет гнойник, халязион, который потом, вполне вероятно, что придётся лечить хирургически.