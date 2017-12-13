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«Оставляется лоскут на ножке и отклоняется, лазер испаряет несколько микронов ткани»: как делают коррекцию зрения

13 декабря 2017 10:13
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Новости Беларуси. Как проходит операция по восстановлению зрения, рассказали в программе «Теледоктор».   

Игорь Заборовский, заведующий отделением лазерной хирургии УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска:
Надо чётко понимать: показана пациенту данная операция или нет. Есть ли противопоказания, которые повлекут за собой осложнения или нет. Исходя из этого, нужно принимать решение о коррекции зрения. Я позволю себе взять макет глаза. Лазерная коррекция – это попытка придания роговице глаза, то есть, наружной оболочке, которая представляет собой природную линзу, нужной кривизны, которая позволит лучикам света сфокусироваться в центральной области, которая отвечает за остроту зрения.

Первый этап лазерной коррекции зрения представляет собой тонкий срез 100-микронного лоскута роговицы.

Поверхностный срез. Производится срез не до конца, оставляется лоскут на ножке и отклоняется в сторону. После этого включается, непосредственно, лазер, который производит коррекцию, выравнивает роговицу. И он испаряет, до нужной кривизны, несколько микрон ткани. После этого наш лоскут возвращается на место и операция на этом заканчивается. 

Теледоктор. Офтальмология

# Здоровье # Консультация врача # Игорь Заборовский # Теледоктор. Программа о здоровье

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