Лазерная коррекция зрения: «В менее 5% случаев может развиться обратная близорукость»

Новости Беларуси. Может ли снова испортиться зрение после операции по его восстановлению, рассказали в программе «Теледоктор».

Игорь Заборовский, заведующий отделением лазерной хирургии УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска:

Проблемы, связанные с коррекцией, связаны с тем, что мы рукотворно истончаем оболочку глаза. Для этого крайне важно проходить предоперационное обследование, чтобы выявить – а не тонкая ли роговица изначально у пациента.

Истончать тонкое недопустимо.

По поводу, как надолго делается коррекция. Мы всегда планируем, рассчитываем с пациентом, что лазерная коррекция делается навсегда. Однако, мы должны быть честны и всегда говорить, что в небольшом проценте случаев – это менее 5% – у человека может развиться обратная близорукость, связанная опять с увеличением кривизны роговицы. Это бывает, прежде всего, у тех, кто большую часть времени проводит с компьютером, со зрением вблизи. Так скажем, происходит микроэволюция.

Глазу легче быть немножко близоруким.

И, таким образом, человек может получить до 1 диоптрии регресса, то есть, обратного развития близорукости. Бояться этого не нужно. Дело в том, что, когда человек избавляется от 5-6-7-8 и более диоптрий, остаточная развивающаяся близорукость в размере 1 диоптрии – это небольшой дискомфорт, это не трагедия.