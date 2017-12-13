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Лазерная коррекция зрения: «В менее 5% случаев может развиться обратная близорукость»

13 декабря 2017 10:23
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Новости Беларуси. Может ли снова испортиться зрение после операции по его восстановлению, рассказали в программе «Теледоктор».   

Игорь Заборовский, заведующий отделением лазерной хирургии УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска:
Проблемы, связанные с коррекцией, связаны с тем, что мы рукотворно истончаем оболочку глаза. Для этого крайне важно проходить предоперационное обследование, чтобы выявить – а не тонкая ли роговица изначально у пациента.

Истончать тонкое недопустимо.

По поводу, как надолго делается коррекция. Мы всегда планируем, рассчитываем с пациентом, что лазерная коррекция делается навсегда. Однако, мы должны быть честны и всегда говорить, что в небольшом проценте случаев – это менее 5% – у человека может развиться обратная близорукость, связанная опять с увеличением кривизны роговицы. Это бывает, прежде всего, у тех, кто большую часть времени проводит с компьютером, со зрением вблизи. Так скажем, происходит микроэволюция.

Глазу легче быть немножко близоруким.

И, таким образом, человек может получить до 1 диоптрии регресса, то есть, обратного развития близорукости. Бояться этого не нужно. Дело в том, что, когда человек избавляется от 5-6-7-8 и более диоптрий, остаточная развивающаяся близорукость в размере 1 диоптрии – это небольшой дискомфорт, это не трагедия.

Теледоктор. Офтальмология

# Здоровье # Консультация врача # Игорь Заборовский # Теледоктор. Программа о здоровье

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