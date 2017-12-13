Фемтосекундный лазер и восстановление слёзопроведения: уникальное оборудование и операции в 10-ой больнице Минска

Новости Беларуси. Об эксклюзивной технике и методах лечения офтальмологических заболеваний в Минске рассказали в программе «Теледоктор».
Игорь Заборовский, заведующий отделением лазерной хирургии УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска:
Мы находимся в лазерной операционной отделения лазерной микрохирургии глаза.
Здесь установлен достаточно уникальный для Беларуси комплекс.
Это – эксимерный лазер и фемтосекундный лазер, аналогов которому у нас нигде нет. Мы проводим операции как по лазерной коррекции зрения, так и по пересадке роговицы. То есть, различные виды кератопластических операций. Как гражданам Беларуси, так и иностранным гражданам.
Татьяна Воронович, заведующая отделением микрохирургии глаза №1 УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска:
Среди операций, которые делаются только в нашей клинике, хотелось бы отметить операции, разработанные совместно с сотрудниками кафедры офтальмологии БелМАПО.
Это – уникальные операции по восстановлению слёзопроведения.
В республике, в общем-то, я не ошибусь, если скажу, что это – единственная клиника, где выполняются такого рода оперативные вмешательства.