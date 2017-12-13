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Фемтосекундный лазер и восстановление слёзопроведения: уникальное оборудование и операции в 10-ой больнице Минска

13 декабря 2017 10:29
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Новости Беларуси. Об эксклюзивной технике и методах лечения офтальмологических заболеваний в Минске рассказали в программе «Теледоктор».   

Игорь Заборовский, заведующий отделением лазерной хирургии УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска:
Мы находимся в лазерной операционной отделения лазерной микрохирургии глаза.

Здесь установлен достаточно уникальный для Беларуси комплекс.

Это – эксимерный лазер и фемтосекундный лазер, аналогов которому у нас нигде нет. Мы проводим операции как по лазерной коррекции зрения, так и по пересадке роговицы. То есть, различные виды кератопластических операций. Как гражданам Беларуси, так и иностранным гражданам.

Татьяна Воронович, заведующая отделением микрохирургии глаза №1 УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска:
Среди операций, которые делаются только в нашей клинике, хотелось бы отметить операции, разработанные совместно с сотрудниками кафедры офтальмологии БелМАПО.

Это – уникальные операции по восстановлению слёзопроведения.

В республике, в общем-то, я не ошибусь, если скажу, что это – единственная клиника, где выполняются такого рода оперативные вмешательства.

Теледоктор. Офтальмология

# Здоровье # Консультация врача # Игорь Заборовский # Татьяна Воронович # Теледоктор. Программа о здоровье

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