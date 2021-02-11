«Привиться мы можем с вами завтра». Дмитрий Пиневич о том, как идёт вакцинация в Беларуси

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Привиться мы можем с вами завтра. Я, правда, не смогу, потому что должно пройти некоторое время после болезни. Выпускать мы начнем в конце марта. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это будет массовая вакцинация?