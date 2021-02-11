«Привиться мы можем с вами завтра». Дмитрий Пиневич о том, как идёт вакцинация в Беларуси
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Привиться мы можем с вами завтра. Я, правда, не смогу, потому что должно пройти некоторое время после болезни. Выпускать мы начнем в конце марта.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это будет массовая вакцинация?
Дмитрий Пиневич:
Нет, массовая вакцинация идет уже сейчас. У нас уже 70 тысяч вакцин «Спутник V» есть, мы привили фактически всех медицинских работников, которые могут привиться сейчас, потому что, к сожалению, многие переболели. Мы сейчас приступаем к вакцинации учителей, 100 тысяч вакцин поступает в первых числах марта, в конце – еще 100 тысяч «Спутника». И в конце марта, мы надеемся, уже вместе выпустим с российскими коллегами «Спутник V» на наших мощностях Белмедпрепаратов. Кстати, сегодня Президент озвучивал и китайский вектор в этом отношении. Китайский вектор в вакцинах.
Кирилл Казаков:
Но производиться они будут здесь, в Беларуси?
Дмитрий Пиневич:
Задачу же вы слышали. И наша вакцина – это, конечно, чуть-чуть более долгий путь. Я сейчас повторюсь. Доклад был, может быть, для кого-то скучный, хотя я не считаю, три часа пролетели как одно мгновение. Но для нас были очень жесткие, серьезные индикаторы.
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