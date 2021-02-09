«Всё из-за того, что мало едим твёрдой пищи». В каких случаях нужно удалять зуб мудрости?

40 процентов людей сталкиваются с проблемой нарушения прорезывания зубов мудрости. Они считаются уникальными, так как не имеют четкой анатомии и в большинстве случаев все разные. Восьмерки практически не участвуют в жевательном процессе, однако в случае потери соседних зубов могут спасти от съемного протезирования.

Наталья Гриценко, челюстно-лицевой хирург медицинского центра «Нордин»:

Такая проблема у нас заложена где-то генетически, потому что сейчас мы мало кушаем твердой пищи. Особенно в детском возрасте. Детки предпочитают мягкое печенье, мало грызут морковку, яблоки. Соответственно, мало раздражаются зоны роста челюсти. Челюсть не вырастает нужных размеров. Зубу просто не хватает места в зубной дуге, тогда он начинает лезть в бок язычно либо щечно. Располагается неправильно, это в дальнейшем приведет к проблемам.

Сегодня родиться без зубов мудрости и их зачатков – это как выиграть в лотерею. В противном случае они способны доставить человеку множество проблем.

Наталья Гриценко:

Зуб лезет, места в зубном ряду ему не хватает, он травмирует соседние зубы, как правило, семерку, может появляться кариес, даже пульпит. Восьмой давит на седьмой, седьмой на шестой. И так по цепочке. Это приводит к тому, что передний отдел зубного ряда сужается, передние зубы начинают заходить один на один. Это нарушение эстетики, это нарушение прикуса. Хуже, когда возникает воспаление над зубом мудрости.

Если у вас есть зуб, который не может прорезаться, периодически вызывает боли и воспаление слизистой, важно оперативно сделать рентгеновский снимок и обратиться к врачу-стоматологу. Как же определить, удалять такой зуб или нет?