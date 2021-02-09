«Можем посмотреть ранние воспалительные процессы на участке легких». Кабинет компьютерной томографии открыли в Кобринской ЦРБ

Новости Беларуси. Белорусские клиники продолжают оснащать современной техникой, которая в том числе поможет в диагностике наиболее сложных случаев коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый кабинет компьютерной томографии 9 февраля открыли в Кобринской центральной районной больнице.

Современный аппарат позволит врачам более точно изучать проблему пациента и ставить диагноз на ранней стадии заболеваемости, что очень актуально во время пандемии. Благодаря приобретению у жителей района отпала необходимость выезжать за такой помощью в ближайшие регионы – Дрогичин или Брест. Компьютерный томограф был приобретен по линии Минздрава за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID-19.

Светлана Яковчук, заведующая рентгеновским отделением Кобринской центральной районной больницы:

На обычной рентгенограмме мы иногда не видим вообще никаких изменений. Тогда как на КТ мы можем посмотреть ранние воспалительные процессы на каком-то участке легких. Это дает свою раннюю диагностику в раннем лечении пациента.