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«Можем посмотреть ранние воспалительные процессы на участке легких». Кабинет компьютерной томографии открыли в Кобринской ЦРБ

09 февраля 2021 19:04
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Новости Беларуси. Белорусские клиники продолжают оснащать современной техникой, которая в том числе поможет в диагностике наиболее сложных случаев коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый кабинет компьютерной томографии 9 февраля открыли в Кобринской центральной районной больнице.

«Можем посмотреть ранние воспалительные процессы на участке легких». Кабинет компьютерной томографии открыли в Кобринской ЦРБ-1

Современный аппарат позволит врачам более точно изучать проблему пациента и ставить диагноз на ранней стадии заболеваемости, что очень актуально во время пандемии. Благодаря приобретению у жителей района отпала необходимость  выезжать за такой помощью в ближайшие регионы – Дрогичин или Брест. Компьютерный томограф был приобретен по линии Минздрава за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID-19.

«Можем посмотреть ранние воспалительные процессы на участке легких». Кабинет компьютерной томографии открыли в Кобринской ЦРБ-4

Светлана Яковчук, заведующая рентгеновским отделением Кобринской центральной районной больницы:
На обычной рентгенограмме мы иногда не видим вообще никаких изменений. Тогда как на КТ мы можем посмотреть ранние воспалительные процессы на каком-то участке легких. Это дает свою раннюю диагностику в раннем лечении пациента.  

«Можем посмотреть ранние воспалительные процессы на участке легких». Кабинет компьютерной томографии открыли в Кобринской ЦРБ-7

В Брестскую область по проекту экстренного реагирования на COVID-19 поступили три компьютерных томографа. Новые аппараты приобретены для Столинской, Кобринской и Березовской больниц. Это поможет улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи в регионах.

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье # Светлана Яковчук # Фотофакт

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