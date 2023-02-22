«Помогите нам сделать вас здоровыми». Почему поход к врачам лучше не игнорировать?

Один день, который может надолго решить вопрос здоровья или даже спасти жизнь. Уникальная возможность пройти необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о деталях и методиках диспансеризации. Екатерина Забенько, СТВ:

Давайте поднимем такой важный вопрос, как оповещение, что человек прошел анкетирование в рамках диспансеризации. Как он об этом узнает?

Ирина Болдырева, главный врач 11-й городской поликлиники Минска:

Анкетирование у нас проводится на Национальном центре электронных услуг. При проведении анкетирования мы у пациента спрашиваем его мобильный телефон, по результатам анкетирования пациенту приходит СМС-оповещение от Минздрава, что пациент прошел анкетирование и диспансеризацию. Екатерина Забенько:

Что будет, если человек проигнорирует диспансеризацию? Пугают тем, что чуть ли не с работы уволят, общественное порицание, больше никогда не зайдет в свою родную поликлинику. Я утрирую, но такие люди тоже встречаются, которые просто не хотят ходит к врачам, чувствуют себя нормально. Чем это может для них закончиться?