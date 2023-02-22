«Помогите нам сделать вас здоровыми». Почему поход к врачам лучше не игнорировать?
Один день, который может надолго решить вопрос здоровья или даже спасти жизнь. Уникальная возможность пройти необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о деталях и методиках диспансеризации.
Екатерина Забенько, СТВ:
Давайте поднимем такой важный вопрос, как оповещение, что человек прошел анкетирование в рамках диспансеризации. Как он об этом узнает?
Ирина Болдырева, главный врач 11-й городской поликлиники Минска:
Анкетирование у нас проводится на Национальном центре электронных услуг. При проведении анкетирования мы у пациента спрашиваем его мобильный телефон, по результатам анкетирования пациенту приходит СМС-оповещение от Минздрава, что пациент прошел анкетирование и диспансеризацию.
Екатерина Забенько:
Что будет, если человек проигнорирует диспансеризацию? Пугают тем, что чуть ли не с работы уволят, общественное порицание, больше никогда не зайдет в свою родную поликлинику. Я утрирую, но такие люди тоже встречаются, которые просто не хотят ходит к врачам, чувствуют себя нормально. Чем это может для них закончиться?
Ирина Болдырева:
Если пациент самостоятельно не хочет идти, мы его не можем заставить, потому что, в соответствие с законом о здравоохранении, пациент имеет право отказаться от медицинской помощи в ходе медпрофилактики. А медпрофилактика – это диспансеризация, он может не прийти. Но в то же время он может отказаться от диспансеризации письменно, если он пришел в поликлинику. Поэтому за отказ, что он не прошел диспансеризацию, пациенту абсолютно ничего не будет, никаких мер общественного порицания ему тоже не будет.
Екатерина Забенько:
Давайте на этой ноте еще раз призовем минчан все-таки позаботиться о собственном здоровье, тем более это абсолютно бесплатно. Любые дополнительные обследования для человека тоже будут бесплатными. Все очень боятся, что их обязательно направят на какие-то более углубленные анализы, обследования, диагностику, им придется за это заплатить, но ведь это не так. Поэтому вы приглашаете, призываете и обещаете.
Ирина Свороб, главный врач 32-й городской клинической поликлиники Минск:
Помогите нам сделать вас здоровыми. Приходите к нам на диспансеризацию.
Ирина Болдырева:
И мы надеемся на тесное взаимодействие медицины и пациента, чтобы пациенты вместе с врачом взаимодействовали, были здоровы, своевременно выявляли факторы риска и своевременно начинали лечение тех или иных заболеваний.
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