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ЗОЖ набирает популярность. А белорусские врачи готовы к этому?

22 февраля 2023 16:10
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Один день, который может надолго решить вопрос здоровья или даже спасти жизнь. Уникальная возможность пройти необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о деталях и методиках диспансеризации.

Екатерина Забенько, СТВ:
Раньше белорусов было не загнать к врачам, потому что не доверяли, не очень любили проходить обследования.

ЗОЖ набирает популярность. А белорусские врачи готовы к этому?-1

Ирина Свороб, главный врач 32-й городской клинической поликлиники Минска:
Модно сейчас среди молодых вести ЗОЖ.

Екатерина Забенько:
И сейчас для этого есть возможности следить за своим здоровьем, вести ЗОЖ.

Ирина Свороб:
Верно. И все начинают интересоваться: что же мне кушать, чтобы устранить какой-то фактор. «Сколько мне надо соли, овощей, фруктов?»

ЗОЖ набирает популярность. А белорусские врачи готовы к этому?-4

Екатерина Забенько:
Одна из задач диспансеризации – профилактика заболеваний, рассказать, как правильно питаться, как правильно жить.

Ирина Свороб:
Как раз то, чего пациентам не хватало. Врачу некогда было об этом говорить. А сейчас медработник, как правило со средним образованием, который владеет этими вопросами, консультирует пациентов.

Екатерина Забенько:
Сегодня эта информация на каждом шагу. Тем не менее от врача, наверное, она звучит иначе, более компетентно.

ЗОЖ набирает популярность. А белорусские врачи готовы к этому?-7

Ирина Болдырева, главный врач 11-й городской поликлиники Минска:
У нас сейчас очень высокая подготовка и медработников со средним медобразованием. У нас есть помощники врача по амбулаторно-поликлинической помощи. Это среднее медицинское образование. И помощники врача на самом деле оказывают очень большую помощь врачу, очень помогают в плане проведения медпрофилактики, в плане разъяснить, как питаться, как лекарства принимать.

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# Здоровье # Здоровье # Екатерина Забенько # Ирина Свороб # Ирина Болдырева # Фотофакт

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