ЗОЖ набирает популярность. А белорусские врачи готовы к этому?

Один день, который может надолго решить вопрос здоровья или даже спасти жизнь. Уникальная возможность пройти необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о деталях и методиках диспансеризации. Екатерина Забенько, СТВ:

Раньше белорусов было не загнать к врачам, потому что не доверяли, не очень любили проходить обследования.

Ирина Свороб, главный врач 32-й городской клинической поликлиники Минска:

Модно сейчас среди молодых вести ЗОЖ. Екатерина Забенько:

И сейчас для этого есть возможности следить за своим здоровьем, вести ЗОЖ. Ирина Свороб:

Верно. И все начинают интересоваться: что же мне кушать, чтобы устранить какой-то фактор. «Сколько мне надо соли, овощей, фруктов?»