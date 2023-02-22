ЗОЖ набирает популярность. А белорусские врачи готовы к этому?
Один день, который может надолго решить вопрос здоровья или даже спасти жизнь. Уникальная возможность пройти необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о деталях и методиках диспансеризации.
Екатерина Забенько, СТВ:
Раньше белорусов было не загнать к врачам, потому что не доверяли, не очень любили проходить обследования.
Ирина Свороб, главный врач 32-й городской клинической поликлиники Минска:
Модно сейчас среди молодых вести ЗОЖ.
Екатерина Забенько:
И сейчас для этого есть возможности следить за своим здоровьем, вести ЗОЖ.
Ирина Свороб:
Верно. И все начинают интересоваться: что же мне кушать, чтобы устранить какой-то фактор. «Сколько мне надо соли, овощей, фруктов?»
Екатерина Забенько:
Одна из задач диспансеризации – профилактика заболеваний, рассказать, как правильно питаться, как правильно жить.
Ирина Свороб:
Как раз то, чего пациентам не хватало. Врачу некогда было об этом говорить. А сейчас медработник, как правило со средним образованием, который владеет этими вопросами, консультирует пациентов.
Екатерина Забенько:
Сегодня эта информация на каждом шагу. Тем не менее от врача, наверное, она звучит иначе, более компетентно.
Ирина Болдырева, главный врач 11-й городской поликлиники Минска:
У нас сейчас очень высокая подготовка и медработников со средним медобразованием. У нас есть помощники врача по амбулаторно-поликлинической помощи. Это среднее медицинское образование. И помощники врача на самом деле оказывают очень большую помощь врачу, очень помогают в плане проведения медпрофилактики, в плане разъяснить, как питаться, как лекарства принимать.
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