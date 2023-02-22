«Пациент средних лет, у него есть семья». Вот как врачи спасли жизнь человеку благодаря анкете

Екатерина Забенько, СТВ : На вашей практике был ли такой случай, когда выявили какую-то опасную болезнь вовремя и тем самым, возможно, спасли человеку жизнь непосредственно во время диспансеризации?

Один день, который может надолго решить вопрос здоровья или даже спасти жизнь. Уникальная возможность пройти необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. В программе « Большой город » на СТВ поговорили о деталях и методиках диспансеризации.

Анна Шелухина, врач общей практики 6-й центральной районной клинической поликлиники Ленинского района Минска:

Конечно. Пациенты сейчас понимают, что чтобы прожить долгую, яркую, счастливую жизнь, нужен важный ресурс – здоровье. И они сами заинтересованы в этом. Если он приходит ко мне на диспансеризацию, он уже заинтересован. Он может слушать, и он чаще всего слышит. И да, в ходе анкетирования была такая ситуация конкретно у меня, что мы выявили у пациента сахарный диабет II типа. Он не знал, не подозревал. Я надеюсь, он длительно не обращался, надеюсь, что это та точка, где мы можем начать профилактику осложнений сахарного диабета, отсрочить инвалидизацию, его нетрудоспособность в будущем. Это очень важно для пациента. Пациент средних лет, у него есть семья.

Екатерина Забенько:

По крайней мере, на этой стадии человеку можно оказать помощь, с которой он может жить жизнью обычного человека.

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