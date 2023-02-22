«Измеряем вес, рост, артериальное давление». Вот как проходит детская диспансеризация
Один день, который может надолго решить вопрос здоровья или даже спасти жизнь. Уникальная возможность пройти необходимые обследования, чтобы исключить возможные риски. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о деталях и методиках диспансеризации.
Марина Кишкурно, корреспондент:
Сегодня мы намерены протестировать систему детской диспансеризации, которая призвана выявлять заболевания на ранней стадии, а значит более эффективно бороться с их последствиями.
Детство – золотое время и, оказывается, самое важное с точки зрения диспансеризации. Что это такое? Это периодическое наблюдение за состоянием здоровья пациента в динамике. Осмотреть, дать советы и рекомендации, проследить за их исполнением – привычное дело для врачей 6-й детской поликлиники. На стенах рисунки пациентов как напоминание о том, для кого работают специалисты. А в кабинетах улыбчивые врачи, заходить к которым совсем не страшно.
Анна Котова, главный врач 6-й городской детской поликлиники:
Ключевым звеном при проведении диспансеризации детей всех возрастов являются участковый врач-педиатр или врач общей практики, которые в обязательном порядке осматривают ребенка. Также в обязательном порядке мы проводим физические измерения параметров ребенка. Измеряем вес, рост, артериальное давление в зависимости от его возраста, определяем осанку, остроту зрения, остроту слуха.
Спрашиваем про раннюю диагностику. Для нас уточняют: не раннюю, а своевременную. Тогда вопрос: как часто надо проходить диспансеризацию и чем определяется ее периодичность?
Анна Котова:
В возрасте до одного года дети подлежат диспансерному осмотру педиатров ежемесячно. В возрасте до трех лет – два раза в год. Начиная с трехлетнего возраста, дети подлежат диспансерному осмотру ежегодно, который осуществляется преимущественно в месяц рождения ребенка. Таким образом нам удобно планировать детей на диспансерный осмотр, в течение года равномерно распределять такую нагрузку среди участковой службы.
С какого дня жизни начинают наблюдать детей и как это происходит? С какими вопросами чаще всего обращаются мамы и что нужно знать тем, кто только готовится к этой прекрасной роли?
Наталья Подоляка, заведующая педиатрическим отделением 6-й городской детской поликлиники:
У нас остались более расширенные медосмотры в определенные декретивные сроки. В основном это у детей до года, допустим, в годик, также при оформлении в детское дошкольное учреждение, в школу, у подростков в 15 лет, к 18 годам при передаче ребенка во взрослую поликлинику. В нашем учреждении есть возможность сразу на приеме записываться к специалистам. Когда мы определяем перечень осмотров, то сразу выдаем талоны, чтобы они смогли пройти всех узких специалистов.
Пользуясь случаем, специалисты дают советы. Надеясь, что их примут во внимание зрители нашей программы.
Анна Гузаревич, медицинская сестра педиатрического отделения 6-й городской детской поликлиники:
Диспансеризацию мы уже начинаем на первых днях жизни. При выписке из роддома мы посещаем детей в первые три дня, далее я посещаю каждую неделю детей до первого месяца жизни. В первый месяц рождения рассказываем про уход за новорожденным, про кормление, акцентируем внимание на том, что ребенок должен спать отдельно от мамы.
С первого года жизни ребенка в программу диспансеризации входит и осмотр стоматолога. Подходим к кабинету осторожно. Еще свежи в памяти стереотипы о том, что там происходят какие-то пугающие вещи. Но нет. Пациент спокоен и уверяет, что было совсем не страшно. Выдыхаем. И идем дальше: проверять зрение и измерять давление, рост и вес.
С 18 лет ответственность за посещение врачей ложится непосредственно на самого пациента. Но за здоровье детей какое-то время отвечают родители. Мы рассказали о важности своевременной диспансеризации, об этапах и самом процессе, намеренно опустив последствия игнорирования специалистов. Оставим это для вашей фантазии. Может, хоть так желающих прогуливать медосмотры станет меньше.
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