Какой обхват талии – норма и как рассчитать идеальный вес? Самые полезные формулы узнали у медиков
Екатерина Давыдова, врач-диетолог:
Существует формула Devine, она очень большая, когда мы высчитываем идеальную массу тела, исходя из индивидуальных параметров человека. Принято считать, что 30 миллилитров: умножив на эту идеальную массу тела, мы получим объем жидкости, который человек должен выпивать в течение суток.
Однако даже эти расчеты весьма сомнительны. Медики настоятельно не рекомендуют подход под одну гребенку. Ведь что для одного – норма, для второго – серьезная проблема. У человека может плохо работать мочевыводящая система, и подобная водная терапия больно ударит по почкам. Не лишним будет сделать поправку на сезонность и физическую активность. Чем больше тратит организм, тем больше надо восполнять.
Екатерина Давыдова:
Если человек не пил воду даже в объеме литра, выпивал два стакана чистой воды в сутки, не нужно ему сейчас говорить о том, что два литра – вот твоя норма. Пей, пожалуйста. Нужно плавно подходить к этому объему. 1,5-2 литра в среднем, увеличивая раз в три дня этот объем жидкости на 250 миллилитров.
К слову, кофе, чай, различные отвары и травяные чаи отлично выводят жидкость. Поэтому необходимо после той же выпитой чашки кофе восполнять объем чистой воды. Водный режим крайне важен для человека, который страдает ожирением. Наличие жидкости в организме ускоряет процессы жиросжигания. Но приемы пищи тоже должны быть строго регламентированы. Пицца в доме – исключительно по праздникам, газировка – в виде исключения.
В отчаянии многие ложатся под нож хирурга. Однако даже липосакция не станет панацеей и не избавит от необходимости посещения фитнес-клуба, поскольку удаленный подкожный жир рискует моментально преобразиться в еще более опасный – висцеральный, если не начать регулярно активно заниматься спортом.
Алина Рогова, главный врач 26-й поликлиники г. Минска:
Конечно, висцеральный жир, абдоминальное ожирение оказывает наибольшее влияние на наши внутренние органы. Но не только извне сдавливает их, непосредственно в самих органах происходит ожирение. Конечно, оценивают в первую очередь соотношение объема талии к объему бедер. Измеряется объем талии. Объем талии у женщин, крайний размер – 88 сантиметров, для мальчиков это 94 сантиметров.
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