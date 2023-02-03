Какой обхват талии – норма и как рассчитать идеальный вес? Самые полезные формулы узнали у медиков

Екатерина Давыдова, врач-диетолог:

Существует формула Devine, она очень большая, когда мы высчитываем идеальную массу тела, исходя из индивидуальных параметров человека. Принято считать, что 30 миллилитров: умножив на эту идеальную массу тела, мы получим объем жидкости, который человек должен выпивать в течение суток.

Однако даже эти расчеты весьма сомнительны. Медики настоятельно не рекомендуют подход под одну гребенку. Ведь что для одного – норма, для второго – серьезная проблема. У человека может плохо работать мочевыводящая система, и подобная водная терапия больно ударит по почкам. Не лишним будет сделать поправку на сезонность и физическую активность. Чем больше тратит организм, тем больше надо восполнять.