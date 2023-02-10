Белорус отказался от мяса и сбросил почти 40 кг за 3 месяца. Как изменилась жизнь людей, которые стали вегетарианцами

Есть и у вегетарианцев проблемы: как пройти полосу непонимания со стороны близких людей? Ведь порой совершенно чужие люди, особенно на просторах интернета, разворачивают жаркие споры, нередко с оскорблениями в адрес тех, кто питается нетрадиционно. Впрочем, страсти бывают обоюдны, но решает все видимый результат «зеленого» питания. Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Вегетарианцы, веганы и сыроеды. В чем между ними разница и каковы последствия таких систем питания? Подробности.

Иван Лис, владелец веганского кафе:

Были моменты, когда меня не воспринимали родственники. Это немного давило. Но в тот период я начал заниматься медитацией, находил поддержку в себе, выравнивал это состояние отношения к людям. Научился к ним с пониманием относиться, что для них это пока незнакомо. Это было трудно, потому что меня тоже кидало туда-сюда. И с ними ругался, но в конце все вышло хорошо, потому что результаты мои людей удовлетворяли. Они видели, что я адекватный, нормальный человек, похудел, здоровье улучшилось. Стал энергичным, активным, творчество у меня хорошо пошло. Я в тот период занимался музыкой и картинами. И все же факт остается фактом: все больше людей в мире, включая профессиональных спортсменов, все-таки отказывается от мяса, а иные и вовсе от продуктов животного происхождения. И белорусы не исключение. Причем многие начинают просто с диеты.

Андрей Ализарчик, сыроед:

10 лет назад столкнулся с этой темой. Все началось с того, что где-то полгода назад перестал пить спиртные напитки. На тот момент у меня присутствовало хроническое заболевание – аллергия. Я сделал тест и выяснил, что у меня аллергия на цветение злаковых культур. С темой злаковых культур была связана еще тема мяса. Я знал, что кто-то не ест мясо, а кто-то ест. По осени едят арбузы и дыни. Меня это заинтересовало, я подумал, что это вкусно, полезно. Решил провести опыт: не есть мясо и мучное. Я больше месяца ел только арбузы и дыни. Нужно отметить: далеко не все сразу решают стать убежденными вегетарианцами. В основном все начинается с эксперимента, и для некоторых он в итоге завершается полным отказом от мясного.

Андрей Ализарчик:

У меня были такие симптомы, что я, поев мяса, будто всю ночь пил спиртные напитки, мне было настолько плохо, дискомфортно. И я просто подумал: для чего мне это нужно? Решил на постоянной основе не есть мясо и мучное. Мне было легко отказаться, и я решил экспериментировать дальше. Однако положительные моменты тоже отрицать не стоит. Сравнительные исследования показывают, что вегетарианцы реже страдают ожирением, у них ниже давление и уровень холестерина, чем у тех, кто потребляет мясо. Ряд экспериментов указывает на меньшую частоту сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Уходят и аллергии.

Андрей Ализарчик:

У меня исчезли хронические заболевания, которые были. Это тонзиллит, ринит, связанные с носом и горлом. И аллергия пропала. Это было сезонно, постоянно в начале июня. И это все исчезло. Помимо того, что пройден период, опробован коронавирус, там тоже опыт получен, что я им не болел и вряд ли бы заболел, причем при плотном контакте с теми людьми, которые болели. Плюсы перехода на «зеленую» пищу видны практически сразу. Вес! Он уходит!

Андрей Ализарчик:

Когда ты только начинаешь, то сразу резко сбрасываешь в весе. Я потерял 15 килограммов. Внешне не сильно ужасно выглядел, я нормально выглядел, просто стал худее, чем был. Все говорили, что вот, ты сейчас станешь дистрофиком, какие-то у тебя проблемы будут. А потом, когда организм перестраивается, освобождается, когда он научился питаться немножко по-другому (другими веществами, продуктами), он возвращает свой естественный вес. Грубо говоря, я 15 килограммов потерял, 10 вернул, то есть я стал в естественном весе, потому что когда, например, я весил 75 килограммов, то было чуть-чуть лишнего веса.

Иван Лис:

Я весил тогда 95 килограммов, сейчас я около 64-х, но в тот момент я даже сбросил до 58 за три с половиной месяца, когда перешел. Как же найти свое? Одни следуют советам единомышленников. Вторые штудируют специальную литературу. Третьи набивают шишки на личном опыте.

Андрей Ализарчик:

Я в основном продукты испытываю на себе. Я пробую продукты и отмечаю побочные эффекты, таким же образом определяю, есть ли там химия, насколько я могу себе позволить по своим ощущениям, комфорту, дискомфорту, потому что это про осознанность. Когда люди сами себя обманывают, они не едят фрукты, потому что это с химией, но употребляют продукты из магазина, которые иногда только из химии и состоят. То же мясо возьми. Чем кормят животных? Пока продукт попадет на стол, в руки человеку, какой он период проходит, как он обрабатывается, они это не учитывают почему-то. Поэтому если мы говорим про осознанность, то лучше буду есть фрукты с химией, чем мясо с химией. Вегетарианцы уверяют: без мяса организм чувствует себя лучше, легче. Как будто с плеч упал тяжелый груз. Родители не давали дочке мясо и довели ее практически до смерти. Почему детское веганство опасно для жизни? Читайте далее.