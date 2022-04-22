«На первое место я поставила шпинат». Чем полезна зелень?

О том, как полезна зелень, мы слышим постоянно. Ее рекомендуют тем, кто хочет похудеть, и людям, которые заботятся о своем здоровье. Но, как говорил Гиппократ, все лекарство, и все яд. Так ли полезна зелень и каким группам людей лучше воздержаться от ее употребления?

Анна Бедрицкая, биохимик, диетолог:

Конечно, это витамины и минералы, это клетчатка, хлорофилл. Регулярное употребление зелени способствует нормализации сна, улучшению работы всех органов и систем. В первую очередь, кровеносной и сердечно-сосудистой.

Катерина Никитина, нутрициолог:

Если есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, в таком случае не стоит употреблять зелень в свежем виде. Овощи в том числе. Это могут быть термообработанные, пареные, вареные. Как выяснили, не вся зелень одинаково полезна для всех. Противопоказания все же имеются. Она прекрасно накапливает агрохимикаты, нитраты, поэтому беременным женщинам, пожилым людям и детям следует быть осторожными. А что насчет «перезрелой зелени», так ли она полезна?

Катерина Никитина:

Лучше всего – свежая зелень. Однако если выбирать между сушеной и замороженной, лучше отдать предпочтение сушенной. Регулярное употребление зелени в пищу помогает снизить вес. Это связано с тем, что она хорошо насыщает, содержит малое количество жиров и углеводов.

Анна Бедрицкая:

Мы, специалисты по снижению веса, говорим о цифре в 200 граммов. Зелень достаточно легкая, порция зелени весом 200 граммов – объемная порция, которая отлично насыщает. Предупрежден, значит вооружен. Если вопрос нитратов вас слишком беспокоит, а своих приусадебных участков нет, купленную в магазине зелень следует тщательно промыть и оставить в емкости с водой на 15-20 минут. Хранить зеленый букет лучше в холодильнике в полиэтиленовой пленке.

Катерина Никитина:

Когда вы выращиваете у себя на подоконнике, вы больше знаете чистоту этого продукта, вы знаете, чем поливали, чем удобряли. Сегодня балконы застекленные, поэтому проникновение этих выхлопов будет минимальным. В китайской медицине зелень даже приравнивают к лекарству. Многие специалисты разделяют такое мнение. И действительно считают, что она обладает лечебным эффектом. Катерина Никитина:

Петрушка очень богата витамином C, дает нам антиоксидантные свойства. Укроп и любая зеленушка богата кальцием, магнием.