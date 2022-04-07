«У пациентов возникла мода на здоровье». Какие анализы нужно сдавать каждый год?
Валерия Яскевич, корреспондент:
Грамотная профилактика позволяет снизить заболеваемость.
Всемирный день здоровья – повод напомнить: как важно заботиться о себе и своем организме. Лучшее лекарство – профилактика. Выявить заболевание на ранней стадии, а значит повысить шанс на успешное лечение, поможет диспансеризация. Анализы и другие обследования пациентам назначают в зависимости от возраста и анамнеза.
Оксана Жуковская, заведующий амбулаторно-терапевтическим отделением ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» управления делами Президента Республики Беларусь:
У кого-то это могут быть лабораторные анализы, кардиограмма, посещение врача офтальмолога, потому что это очень важно пациентам старше 40 лет. Для раннего выявления такого серьезного заболевания, как глаукома. Раз в два года женщины старше 50 лет должны проходить такое обследование, как маммография.
Кроме того, у нас в стране внедрен ряд скрининговых программ, которые постоянно расширяются. Они уже доказали свою эффективность и позволяют выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Еще до того, как пациента начнут беспокоить какие-либо симптомы.
Оксана Жуковская:
Мужчины должны посещать после 45 лет врача-уролога с предварительной сдачей анализа крови на ПСА, это такой маркер онкологический. Обследование органов грудной клетки. Во многие лечебные учреждения страны закуплены хорошие компьютерные томографы.
Даже если вы считаете себя обладателем богатырского здоровья, общий анализ крови раз в год – обязательный минимум. Но за расшифровкой нужно обращаться к специалистам. Показатели, которые, на ваш взгляд, отличаются от нормы, не всегда говорят о болезни.
Эльвира Кучинская, заведующий клинико-диагностической лабораторией медицинского центра:
Общий анализ крови почему? Потому что там мы можем следить за уровнем гемоглобина, например. При каких-то инфекционных заболеваниях мы можем как-то посмотреть динамику процесса. И какие-то заболевания кроветворной системы.
Болезнь легче предотвратить чем вылечить. На это и нацелена медицинская профилактика, чтобы на раннем этапе выявить факторы риска и дать рекомендации по их устранению. Сочетание усилий самого человека и стараний врача – основа хорошего результата.
Оксана Жуковская:
Ежегодно диспансеризацией охвачено в нашем учреждении порядка 98,5 % прикрепленного контингента. Примерно такие цифры, насколько я осведомлена, есть и в республике. Нам, докторам, хотелось бы, чтобы у пациентов возникла мода на здоровье. К этому люди должны стремиться.
И не забывайте, наш организм требует бережного к себе отношения. Правильное питание и отказ от вредных привычек только в наших руках.
Наталия Кузнецова, терапевт высшей категории медицинского центра:
Чтобы оставаться здоровым, надо соблюдать какие-то правила здорового образа жизни. Сон должен занимать примерно 7-8 часов. Питьевой режим. Вода является источником долголетия. Надо избегать стрессов, потому что стрессы являются источником многих заболеваний.