«У пациентов возникла мода на здоровье». Какие анализы нужно сдавать каждый год?

Всемирный день здоровья – повод напомнить: как важно заботиться о себе и своем организме. Лучшее лекарство – профилактика. Выявить заболевание на ранней стадии, а значит повысить шанс на успешное лечение, поможет диспансеризация. Анализы и другие обследования пациентам назначают в зависимости от возраста и анамнеза.

Оксана Жуковская, заведующий амбулаторно-терапевтическим отделением ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» управления делами Президента Республики Беларусь: У кого-то это могут быть лабораторные анализы, кардиограмма, посещение врача офтальмолога, потому что это очень важно пациентам старше 40 лет. Для раннего выявления такого серьезного заболевания, как глаукома. Раз в два года женщины старше 50 лет должны проходить такое обследование, как маммография.

Кроме того, у нас в стране внедрен ряд скрининговых программ, которые постоянно расширяются. Они уже доказали свою эффективность и позволяют выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Еще до того, как пациента начнут беспокоить какие-либо симптомы.

Оксана Жуковская:

Мужчины должны посещать после 45 лет врача-уролога с предварительной сдачей анализа крови на ПСА, это такой маркер онкологический. Обследование органов грудной клетки. Во многие лечебные учреждения страны закуплены хорошие компьютерные томографы.

Даже если вы считаете себя обладателем богатырского здоровья, общий анализ крови раз в год – обязательный минимум. Но за расшифровкой нужно обращаться к специалистам. Показатели, которые, на ваш взгляд, отличаются от нормы, не всегда говорят о болезни.