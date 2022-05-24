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Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?

24 мая 2022 07:19
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Вы даже не представляете, сколько людей просыпается раньше вас, чтобы к утру обеспечить привычный комфорт вашей жизни. Вы скажете: ну, да – коммунальщики, таксисты, булочники. Я же говорил, вы ничего не знаете. Например, поставки лекарств в аптеки и больницы тоже начинаются рано утром, потому что наши ребята возят очень ценный груз. И, конечно, на рассвете без пробок логистика лучше.

Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?-1

Если сложить эти коробки одна на другую, то они окажутся выше 20-этажного дома. Мы возим столько каждый день! 7:30, а заказ уже доставлен в аптеку номер 104. Кстати, всего в сети «Белфармация» их больше 200, что делает ее крупнейшей в столице.

Полчаса, чтобы расставить все по местам, – и добро пожаловать. Вот, Николай Леонтьевич выдал внучку замуж.

Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?-4

Студент Андрей вчера оделся не по погоде.

Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?-7

А Лариса Владимировна, как всегда, пришла со своим лучшим другом.

Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?-10

Откуда я это знаю? Потому что я провизор, а это мои постоянные покупатели. Вы думаете, что аптека – это место, где покупают лекарства? Не только! Ко мне приходят поговорить, чем-то поделиться и получить совет.

Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?-13

Кстати, чтобы заранее узнать, есть ли лекарство в аптеке, необязательно в нее идти. Можно позвонить на бесплатную линию 169. Если нужно что-то особенное, чего нет на данный момент, не волнуйтесь – «Белфармация» найдет!

Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?-16

Отправляю запрос в нашей внутренней программе. Сообщение приходит на аптечный склад. Кстати, тоже крупнейший в Беларуси. А всего в компании работает более 2 000 человек.

Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?-19

В том числе и маркетолог Ирина. Она начинает искать. Как и другие наши маркетологи, Ирина отвечает за поставки из 30 стран и точно подберет самый оптимальный и быстрый вариант доставки.

Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?-22

Новые партии приходят в отдел приемки. Здесь Евгений Васильевич сверяет документы и определяет место в зоне хранения. Лекарственные средства отправляются на карантин.

Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?-25

А мы проверяем образцы. Татьяна работает в лаборатории. В ее распоряжении – десятки приборов, в том числе высокоэффективный жидкостной хроматограф. Работает тонко и точно. Химические процессы невидимы для человека, при этом дают достоверный результат. Соответствие подтверждено, препараты перемещаются в отдел хранения.

Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?-28

7000 наименований, объединенных в одну электронную базу. А вот и лекарственное средство для Николая Леонтьевича! Врач выписал «Электронный рецепт». Кстати, IT-проект «Белфармации». Носить с собой бумажку больше не нужно. Ежегодно мы обслуживаем более 4 миллионов рецептов, а наши клиенты совершают 16 миллионов покупок. Повышенный спрос, конечно, в сезон простуд. Как раз вчера я зарезервировал средства против гриппа в отделе хранения аптечного склада.

Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?-31

А студент Андрей воспользовался интернет-резервированием. Ему пришло СМС, и лекарство ждало его в аптеке.

Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?-34

Но наша помощь – это не только обслуживание розничных клиентов. У предприятия более 500 постоянных крупных покупателей. Мы снабжаем препаратами даже экспедиции на Эльбрус и в Антарктиду! Обучаем фармацевтов, которые создают лекарства по индивидуальным рецептам.

Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?-37

Вот, к примеру, фармацевт Ольга изготавливает препараты для детей и взрослых с аллергией. Производственным аптекам нашей сети уже 100 лет, мы продолжаем традиции, используя вековой опыт. Лекарства в больницы и поликлиники – тоже наша работа!

Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?-40

Термоконтейнер, -20 градусов, готов к отправке. Внутри – вакцина, которая сохранит вам здоровье.

Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?-43

Сегодня у экспедитора Давида особая миссия – доставить стратегически важные препараты в больницу. Для таких случаев в «Белфармации» всегда есть кто-то на дежурстве 24 на 7, чтобы, когда понадобится, у врача было под рукой все, что необходимо, и мы видели вас здоровыми и улыбающимся.

Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?-46

За годы работы я понял: улыбка провизора, если и не лечит, то помогает быстрее исцелиться. Поэтому, приходя в аптеки «Белфармация», вы можете на нее рассчитывать!

*На правах рекламы.

# Реклама # Здоровье # Фотофакт

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