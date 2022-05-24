Каждый день отправляют лекарства в коробках размером с 20-этажный дом. Как в «Белфармации» заботятся о вашем здоровье?

Вы даже не представляете, сколько людей просыпается раньше вас, чтобы к утру обеспечить привычный комфорт вашей жизни. Вы скажете: ну, да – коммунальщики, таксисты, булочники. Я же говорил, вы ничего не знаете. Например, поставки лекарств в аптеки и больницы тоже начинаются рано утром, потому что наши ребята возят очень ценный груз. И, конечно, на рассвете без пробок логистика лучше.

Если сложить эти коробки одна на другую, то они окажутся выше 20-этажного дома. Мы возим столько каждый день! 7:30, а заказ уже доставлен в аптеку номер 104. Кстати, всего в сети «Белфармация» их больше 200, что делает ее крупнейшей в столице. Полчаса, чтобы расставить все по местам, – и добро пожаловать. Вот, Николай Леонтьевич выдал внучку замуж.

Студент Андрей вчера оделся не по погоде.

А Лариса Владимировна, как всегда, пришла со своим лучшим другом.

Откуда я это знаю? Потому что я провизор, а это мои постоянные покупатели. Вы думаете, что аптека – это место, где покупают лекарства? Не только! Ко мне приходят поговорить, чем-то поделиться и получить совет.

Кстати, чтобы заранее узнать, есть ли лекарство в аптеке, необязательно в нее идти. Можно позвонить на бесплатную линию 169. Если нужно что-то особенное, чего нет на данный момент, не волнуйтесь – «Белфармация» найдет!

Отправляю запрос в нашей внутренней программе. Сообщение приходит на аптечный склад. Кстати, тоже крупнейший в Беларуси. А всего в компании работает более 2 000 человек.

В том числе и маркетолог Ирина. Она начинает искать. Как и другие наши маркетологи, Ирина отвечает за поставки из 30 стран и точно подберет самый оптимальный и быстрый вариант доставки.

Новые партии приходят в отдел приемки. Здесь Евгений Васильевич сверяет документы и определяет место в зоне хранения. Лекарственные средства отправляются на карантин.

А мы проверяем образцы. Татьяна работает в лаборатории. В ее распоряжении – десятки приборов, в том числе высокоэффективный жидкостной хроматограф. Работает тонко и точно. Химические процессы невидимы для человека, при этом дают достоверный результат. Соответствие подтверждено, препараты перемещаются в отдел хранения.

7000 наименований, объединенных в одну электронную базу. А вот и лекарственное средство для Николая Леонтьевича! Врач выписал «Электронный рецепт». Кстати, IT-проект «Белфармации». Носить с собой бумажку больше не нужно. Ежегодно мы обслуживаем более 4 миллионов рецептов, а наши клиенты совершают 16 миллионов покупок. Повышенный спрос, конечно, в сезон простуд. Как раз вчера я зарезервировал средства против гриппа в отделе хранения аптечного склада.

А студент Андрей воспользовался интернет-резервированием. Ему пришло СМС, и лекарство ждало его в аптеке.

Но наша помощь – это не только обслуживание розничных клиентов. У предприятия более 500 постоянных крупных покупателей. Мы снабжаем препаратами даже экспедиции на Эльбрус и в Антарктиду! Обучаем фармацевтов, которые создают лекарства по индивидуальным рецептам.

Вот, к примеру, фармацевт Ольга изготавливает препараты для детей и взрослых с аллергией. Производственным аптекам нашей сети уже 100 лет, мы продолжаем традиции, используя вековой опыт. Лекарства в больницы и поликлиники – тоже наша работа!

Термоконтейнер, -20 градусов, готов к отправке. Внутри – вакцина, которая сохранит вам здоровье.

Сегодня у экспедитора Давида особая миссия – доставить стратегически важные препараты в больницу. Для таких случаев в «Белфармации» всегда есть кто-то на дежурстве 24 на 7, чтобы, когда понадобится, у врача было под рукой все, что необходимо, и мы видели вас здоровыми и улыбающимся.